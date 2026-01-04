¿Cuándo comienza el torneo Clausura 2026 de la Liga MX y con qué partidos arranca?

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX está a solo días de iniciar, teniendo en el calendario el día 9 de enero para que el balón ruede por las canchas, en una temporada especial, pues será el que anteceda al Mundial del 2026 que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá.

Los equipos arrastran ya semanas de pausa en actividad oficial, aunque todos están en un intenso trabajo de pretemporada y partidos amistosos para poder encarar el torneo desde el 9 de enero y que terminará en el periodo regular el domingo 26 de abril para dar paso a los Cuartos de Final.

¿Cuáles son las fechas más importantes del Clausura 2026 de la Liga MX?

El bicampeón Toluca se presenta en la Jornada 1 ante Rayados, en el Estadio Bancomer que en siguientes meses tendrá actividad mundialista.

En la Jornada 3, Tigres y Toluca reviven la Final anterior el sábado 17 de enero en el Volcán.

El Clásico Nacional sucederá el sábado 14 de febrero en el Estadio Akron, midiéndose las Chivas ante el América.

El 21 de febrero en la Jornada 6, Cruz Azul enfrenta a Chivas en una rivalidad que siempre resulta interesante.

La Jornada 10, será muy emocionante, pues el sábado 7 de marzo, Atlas se mide ante Chivas y ese mismo día Tigres y Rayados tendrán el Clásico Regio.

En la fecha 11, el 14 de marzo Pumas y Cruz Azul se enfrentan en Ciudad Universitaria.

La Jornada 12 presenta el Pumas ante el América, del 21 de marzo en Ciudad Universitaria.

Chivas y Pumas chocarán el domingo 5 de abril en el Estadio Akron en la Jornada 13.

Otro juego que despierta pasiones, sucederá el 11 de abril cuando América reciba al Cruz Azul.

*Los cuartos de final se juegan el 2 y 3 de mayo en los juegos de ida y los de vuelta ocurrirán el 9 y 10 de mayo.

*Las Semifinales se juegan el 13 y 14 de mayo y el 16 y 17 de mayo.

*La gran Final será el 21 de mayo y el juego de vuelta el 24 de mayo.

Esta es la agenda de la Jornada 1 de la Liga MX Clausura 2025

Tijuana vs. América Viernes 9 de enero 21:00 Estadio Caliente

Atlas vs. Puebla Viernes 9 de enero 21:00 Estadio Jalisco

Mazatlán vs. Juárez Viernes 9 de enero21:00 Estadio El Encanto

Chivas vs. Pachuca Sábado 10 de enero17:00 Estadio AKRON

León vs. Cruz Azul Sábado 10 de enero19:00 Estadio León

Santos vs. Necaxa Sábado 10 de enero 19:00 Estadio TSM

Monterrey vs. Toluca Sábado 10 de enero21:00 Estadio BBVA

Pumas vs. Querétaro Domingo 11 de enero12:00 Estadio Olímpico Universitario

Atlético San Luis vs. Tigres Domingo 11 de enero19:00 Estadio Alfonso Lastras