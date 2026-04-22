Toluca lanza comunicado en apoyo a Helinho y pide investigación sobre actos de racismo

Toluca ha lanzado un comunicado de prensa que acompaña el último posteo de Helinho, quien acusa actos graves de racismo en su contra y contra su familia, detonados por la riña que ocurrió en la cancha del Estadio Azteca el pasado sábado entre América y Toluca.

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El encuentro de las Águilas y los Diablos ha dejado mucho de qué hablar, se han encontrado opiniones sobre actitiudes, temperamento e inclusive han surgido señalamientos sobre el tema del castigo si fue ejemplar o no ante tal nivel de desorden entre ambas escuadras.

Donde no cabe el contraste de opiniones, es en el tema de racismo, del cual Helinho ha sido víctima y está manifestado en sus redes sociales y también ocurridas el propio sábado en el que videos del túnel del Estadio Azteca se escucha como emiten gritos de discriminación y racismo en grado superlativo.

📄 Comunicado oficial ante los insultos racistas hacia nuestro jugador Helio Nunes pic.twitter.com/1pT5CdRDpr — Toluca FC (@TolucaFC) April 21, 2026

Toluca respalda a Helinho y se pone en marcha una investigación ante el órgano encargado

Tras un video de Helinho se publicó un comunidado del Toluca, donde recuerdan que "Helinho y su familia han sido víctimas de acoso, insultos y ataques racistas, no solo aquel día en el estadio, sino durante los días posteriores a través de medios sociales. Este tipo de hechos son absolutamente inadmisibles y no tienen cabida en el futbol ni en nuestra sociedad".

"Al racismo le decimos con toda firmeza, ya basta", sentencia el comunicado de los bicampeones, que tambien menciona que la "comisión de género y diversidad de la Federación Mexicana de Futbol, solicitó al club abrir una investigación con base a ciertos protocolos".

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