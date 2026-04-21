OFICIAL: Revelan las sanciones para Helinho, Henry Martín y Turco Mohamed tras el América vs Toluca

La Comisión Disciplinaria reveló las sanciones que tendrán que acatar los jugadores y cuerpo técnico involucrados en el conato de bronca ocurrido en la recta final del partido de la Jornada 14 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX entre el América y Toluca disputado en la cancha del Estadio Azteca el pasado sábado 18 de abril.

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Revelan sancionas tras bronca en el América vs Toluca

Helinho, Antonio Mohamed, André Jardine y Alejandro Zendejas fueron los principales protagonistas del enfrentamiento, además de Henry Martin quien a pesar de que no tuvo minutos en el partido, siguió al brasileño a los pasillos del Estadio Azteca para increparlo.

En el caso del jugador del Toluca, como era de esperarse fue el elemento más castigado al recibir tres partidos de suspensión, además de una multa económica, mientras que los dos entrenadores estarán fuera un encuentro y también tendrán que pagar una multa.

Sahyr Mohamed, hijo del Turco y auxiliar técnico del Toluca, también se fue suspendido un partido con multa económica, mientas que Alejandro Zendejas solo fue castigado económicamente por los incidentes.

En cuanto a Henry Martin, el delantero del América recibió un partido de suspensión y una multa económica por su participación en el pleito en los túneles del Estadio Azteca.

Helio Nunes Helinho of Toluca and Alejandro Zendejas of America during the 15th round match between America and Toluca as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on April 18, 2026 in Mexico City, Mexico.|-MexSport Agency-/-MexSport Agency-

En su camino a los vestidores, Helinho se encaró con algunos aficionados que se encontraban en una zona preferente del Estadio Azteca, lo que da elementos para un veto al inmueble; sin embargo, la Comisión Disciplinaria determinó no castigar al Coloso de Santa Úrsula y solo imponer una multa económica.

A pesar de que no se emitió sobre un castigo para la asistente Karen Díaz, la abanderada no fue designada para ningún partido de la Jornada 16, al igual que el central Ismael López.

Sanciones de la Comisión Disciplinaria tras el América vs Toluca

Helinho: 3 juegos de suspensión y multa económica

Antonio Mohamed: 1 juego de suspensión y multa económica

André Jardine: 1 juego de suspensión y multa económica

Henry Martin: 1 juego de suspensión y multa económica

Shayr Mohamed: 1 juego de suspensión y multa económica

Alejandro Zendejas: Multa económica

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