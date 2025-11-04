FOTOS: Ella es Andrea Bazarte, la nueva conquista de El Grande Americano

El 2025 ha sido uno de los años más importantes en la carrera luchística de Ludwig Kaiser, superestrella de la WWE que alcanzó la fama bajo el nombre de El Grande Americano. Ahora, este luchador estaría estrenando romance nada más y nada menos que con la presentadora Andrea Bazarte.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Seguramente has escuchado en más de una ocasión el nombre de Andrea Bazarte, quien está muy apegada a todo lo relacionado con la WWE. No obstante, ahora conocerás más sobre esta presentadora que recientemente se mostró muy acaramelada con El Grande Americano en su visita a México.

¿Quién es Andrea Bazarte, posible nueva conquista de El Grande Americano?

Nacida en Texas, Estados Unidos, Andrea Bazarte es una mujer que vio la luz el 22 de junio de 1992 y que, pese a sus raíces norteamericanas, creció gran parte de su vida en México, por lo que entiende a la perfección la cultura azteca y esto le ha ayudado a ser uno de los vínculos entre la WWE y la AAA.

Te puede interesar: ¿Qué equipos corren riesgo de perder 3 puntos por la regla de menores?

Te puede interesar: ¿Qué fue de Intocable, leyenda de la lucha libre mexicana?

Andrea Bazarte es la host de la WWE en Español; sin embargo, en el pasado llegó a formar parte de Miss Universo dentro del apartado latino, por lo que cuenta con un nivel de presencia, carisma y popularidad que la ha ayudado a sobresalir en cada una de las entrevistas que ha hecho con las superestrellas mexicanas y extranjeras.

Andrea es de padres mexicanos, por lo que tiene una licenciatura en Mercadotecnia dentro del Tecnológico de Monterrey. Y además de la experiencia que tiene en los concursos de belleza, poco a poco ha logrado trascender en el ámbito deportivo al ser uno de los rostros más conocidos de la WWE en español.

¿Es real su noviazgo con El Grande Americano?

El Grande Americano se mostró muy cariñoso con Andrea Bazarte en su estadía en México, lo cual alimentó los rumores de una relación considerando que, hace un tiempo, Ludwig Kaiser culminó su amorío con Tiffany Stratton. Dicho lo anterior, vale decir que ninguno de los dos ha confirmado o rechazado tal situación.