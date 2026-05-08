Toluca vs América: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil; Marcador online

El Club América, el mejor equipo de la temporada regular del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil, se enfrenta este jueves 7 de mayo al Toluca en la cancha del Estadio Nemesio Diez buscando sacar una ventaja positiva para el duelo de vuelta de las Semifinales del campeonato.

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