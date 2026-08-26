Dónde y en qué estadio juegan Toluca vs Austin FC por la Leagues Cup

Toluca continúa en carrera por el título de la Leagues Cup 2026. El equipo comandado por Antonio Mohamed consiguió avanzar entre los ocho mejores del torneo y ahora deberá enfrentar al Austin FC por un lugar en las Semifinales. Sin embargo, el partido contará con una particularidad relacionada con su sede.

Los Diablos Rojos obtuvieron el privilegio de aparecer como locales gracias a su posición dentro de la clasificación. A pesar de ello, el encuentro no se disputará en el Estadio Nemesio Diez. La organización eligió un escenario neutral ubicado en Estados Unidos para celebrar uno de los partidos más esperados de los Cuartos de Final.

Dónde y en qué estadio juegan Toluca vs Austin FC

El partido entre Toluca y Austin FC se jugará en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, Nueva Jersey. El recinto se encuentra dentro del área metropolitana de Nueva York y es la casa habitual del New York Red Bulls de la MLS.

Toluca vs Austin se jugará en el Sports Illustrated Stadium|Crédito: @SI_Stadium / X

Aunque el conjunto escarlata aparece como local, el encuentro no se disputará en territorio mexicano. Toluca y América fueron los dos equipos de la Liga BBVA MX que obtuvieron privilegios de localía para esta ronda, pero sus respectivos compromisos fueron programados en sedes neutrales designadas por la organización.

Por este motivo, el equipo de Antonio Mohamed no podrá volver a utilizar el Estadio Nemesio Diez, escenario en el que derrotó por 3-1 al FC Dallas durante su último compromiso de la Fase Uno.

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Cómo es el Sports Illustrated Stadium

El Sports Illustrated Stadium fue inaugurado en marzo de 2010 y anteriormente era conocido como Red Bull Arena. Cuenta con una capacidad aproximada para 25 mil espectadores y fue construido especialmente para la celebración de partidos de futbol.

Además de ser la casa del New York Red Bulls, el inmueble también recibe los encuentros del Gotham FC de la National Women’s Soccer League. Se encuentra en Harrison, Nueva Jersey, a pocos kilómetros de la ciudad de Nueva York.

Esta no será la primera ocasión en la que el escenario reciba un encuentro de la Leagues Cup. El estadio ya fue utilizado en ediciones anteriores del torneo para albergar partidos entre clubes de la Liga BBVA MX y la MLS.

Sports Illustrated Stadium, casa de los New York Red Bulls|Crédito: @SI_Stadium / X

Cuándo y a qué hora juegan Toluca vs Austin FC

El compromiso entre Toluca y Austin FC por los Cuartos de Final de la Leagues Cup se llevará a cabo este miércoles 26 de agosto. El silbatazo inicial está programado para las 18:30 horas, tiempo del centro de México.



Partido: Toluca vs Austin FC

Instancia: Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026

Fecha: miércoles 26 de agosto

Horario: 18:30 horas del centro de México

Estadio: Sports Illustrated Stadium

Ciudad: Harrison, Nueva Jersey.

Cómo llegan Toluca y Austin FC a los Cuartos de Final

Toluca aseguró su clasificación después de vencer por 3-1 al FC Dallas en el Estadio Nemesio Diez. Alexis Vega, Federico Viñas y Erick Gutiérrez fueron los encargados de convertir los goles que colocaron al cuadro escarlata entre los ocho mejores del torneo.

Austin FC, por su parte, consiguió su boleto tras derrotar a Tijuana y Puebla, además de imponerse ante el América en una definición por penales. El conjunto estadounidense empató 1-1 contra las Águilas y terminó ganando la serie desde los once pasos por 6-5.

El ganador del encuentro avanzará a las Semifinales de la Leagues Cup, instancia en la que deberá enfrentar al Club León. La Fiera consiguió su clasificación luego de vencer de forma contundente por 3-0 al Real Salt Lake.