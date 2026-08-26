Antonio Mohamed da su veredicto sobre el fichaje bomba del verano en México

Antonio Mohamed, el DT de Toluca que juega por la Leagues Cup, se refirió a una de las grandes noticias del mercado de fichajes en México. El entrenador argentino habló sobre el regreso de César Huerta a Pumas UNAM y dejó en claro qué piensa sobre la decisión del delantero de volver a la Liga BBVA MX.

El “Turco” Mohamed se refirió a César Huerta, el flamante fichaje de Pumas UNAM. El director técnico argentino ya lo dirigió en otra etapa. El futbolista, aunque tenía distintas ofertas, prefirió regresar al club universitario.

¿Qué dijo Mohamed del fichaje top de la Liga BBVA MX?

Antonio Mohamed fue consultado por el regreso de César Huerta durante la conferencia previa al partido de Toluca contra Austin FC por la Leagues Cup. El entrenador respaldó la determinación que tomó el delantero mexicano para continuar su carrera nuevamente en Pumas UNAM.

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“A Toluca no viene. ¿Volver de Europa tan pronto? Son decisiones personales, seguramente buscará continuidad, todos los jugadores necesitan jugar”, explicó Mohamed sobre la decisión de Huerta. El entrenador también consideró que regresar a México no necesariamente representa un retroceso para un futbolista que tuvo una experiencia en Europa.

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“No por ir a Europa significa que es un paso adelante, a veces es dar un paso atrás para tomar impulso y reactivar tu carrera. Cada uno sabe y las decisiones personales son muy respetadas, al Chino le deseo lo mejor”, agregó el entrenador argentino.

Los detalles de la transferencia de César Huerta a México

César Huerta deja Anderlecht mediante una transferencia definitiva y regresa a Pumas UNAM. El delantero mexicano firmará un contrato por tres temporadas, hasta mediados de 2029. Tras completar los últimos trámites en Bélgica, el futbolista emprende su viaje hacia México para formalizar su regreso a la institución.

El atacante tenía otras propuestas dentro de México y también desde el extranjero. Sin embargo, la propuesta de Pumas apareció sobre la hora y Huerta decidió regresar al club donde ya había jugado.

De acuerdo con información trascendida Pumas pagaría 2 millones de dólares más 1 millón en variables por el 75% de los derechos de César Huerta. De esta manera, el conjunto universitario concretó el regreso del delantero por una cifra inferior a lo esperado.

