Toluca 0-0 Austin FC: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 25 de agosto, partido de Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026; marcador online

Este miércoles 26 de agosto del 2026, se enfrentan Toluca vs Austin FC en los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026. Es el primer partido del día para definir al tercer Semifinalista de la competición. El encuentro arranca en punto de las 18:30 horas tiempo del centro de México en el Estadio Red Bull Arena.



Toluca vs Austin FC

Hora: 18:30 horas tiempo del centro de México

Lugar: Estadio Red Bull Arena

Así llegan Toluca y Austin FC a Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026

Toluca entró como el mejor tercer lugar de la tabla de la Liga BBVA MX al tener dos victorias y una derrota, con 6 puntos conseguidos y una diferencia de goles que le ayudo a poder clasificar a la siguiente ronda. Por su parte, el Austin FC llega invicto al avanzar como el segundo lugar de la MLS al tener 2 victorias y 1 empate, ocho puntos conseguidos invicto y diferencia de goles +5.

Toluca dejó de resultados en la fase uno, 2 victorias y 1 derrota. Resultados: 3-0 vs Seattle Sounders, derrota 0-1 vs LAFC (en Los Ángeles) y 3-1 vs FC Dallas (en casa).

Austin FC, ha tenido de resultado 2 victorias y 1 empate (ganado en penales). Los resultados son: 2-0 vs Club Tijuana, 3-0 vs Puebla y 1-1 vs Club América, ganando en penales.