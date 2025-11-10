Toluca vs Chivas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de Vuelta de los Cuartos de Final de la Liga BBVA MX Femenil; Hoy domingo 9 de noviembre; marcador online

Solo queda un boleto para las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil y lo disputarán el Toluca y las Chivas esta noche luego de empatar a dos goles en la Ida. Un partido que podrás seguir la transmisión en vivo a través de las plataformas digitales de Azteca Deportes.

