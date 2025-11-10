deportes
Noticias
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX Femenil
Nota

Toluca vs Chivas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de Vuelta de los Cuartos de Final de la Liga BBVA MX Femenil; Hoy domingo 9 de noviembre; marcador online

El último boleto a las Semifinales del Apertura 2025 lo disputan el Toluca y las Chivas y podrás disfrutar la transmisión en vivo por Azteca Deportes

Toluca vs Chivas Femenil
Francisco Fernández
Liga MX Femenil
Solo queda un boleto para las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil y lo disputarán el Toluca y las Chivas esta noche luego de empatar a dos goles en la Ida. Un partido que podrás seguir la transmisión en vivo a través de las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Toluca Femenil
Chivas Femenil
