¿El Último Baile? Chicharito marca y deja un mensaje que suena a despedida (VIDEO)

¿El último capítulo con Chivas del Chicharito? Luego del encuentro ante Rayados de Monterrey, Javier Hernández publicó un mensaje en sus redes sociales que encendió las alarmas entre sus seguidores y aficionados del Rebaño Sagrado: “Ayer me fui con el corazón lleno y el alma agradecida. Qué honor compartir este camino con hombres tan grandes dentro y fuera de la cancha. Se viene lo mejor…”. Las palabras, cargadas de nostalgia y gratitud, fueron interpretadas como una despedida.

El exatacante del Manchester United y del Real Madrid, entre otros, anotó el cuarto gol en la victoria 4-2 sobre Monterrey, resultado que aseguró el sexto puesto para Guadalajara en la Liguilla del Apertura 2025. Pero más allá del marcador, el tanto podría haber sido el último de su carrera con el club que lo vio nacer.

¿Cómo fue el gol de Chicharito ante Rayados?

La anotación llegó en tiempo agregado, cuando Chicharito aprovechó un centro en que remató de cabeza en el área para definir con clase y desatar la ovación en el Estadio Akron. Tras anotar, el delantero besó el escudo y rompió en llanto, rodeado por sus compañeros. Fue su primer gol en esta temporada Apertura 2025, y posiblemente el último con la camiseta rojiblanca.

También te puede interesar:

Chicharito termina contrato con el conjunto de Chivas al finalizar el torneo, y fuentes cercanas al club aseguran que no hay planes de renovación. A sus 37 años, el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana podría estar cerrando su ciclo en el futbol mexicano, justo donde lo comenzó.

¿Quién es el rival de Chivas en la Liguilla?

La victoria ante Rayados coloca a Chivas en la Liguilla en forma directa, donde enfrentarán a Cruz Azul en los cuartos de final. Aunque Javier Hernández no ha confirmado su retiro, todo apunta a que el duelo ante La Máquina podría ser su último baile con el Rebaño Sagrado.

El legado de Chicharito en Chivas es imborrable. Desde su debut en 2006 hasta su regreso en 2024, el delantero ha sido símbolo de entrega, pasión y liderazgo. Su gol ante Rayados no solo selló el pase a la Liguilla, también puede cerrar con broche de oro una historia que quedará en la memoria del futbol mexicano.

