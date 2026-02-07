Toluca vs Cruz Azul: Alineaciones del partido de la Jornada 5 del Clausura 2026

La Jornada 5 del Clausura 2026 continúa con uno de los partidos más atractivos del calendario, cuando Toluca reciba a Cruz Azul en el Estadio Nemesio Díez, escenario que albergará un duelo directo entre dos equipos que buscan ser protagonistas en el inicio del torneo.

Cruz Azul llegará a este compromiso con condicionantes importantes, Nicolás Larcamón no podrá dirigir desde el banquillo, mientras que el conjunto celeste afrontará el partido sin un referente fijo en el ataque tras la expulsión de Gabriel “Toro” Fernández en la fecha anterior frente a Juárez. El delantero fue sancionado con dos encuentros luego de agredir verbalmente al árbitro, lo que obligará a ajustes en el esquema ofensivo.

Toluca, actual bicampeón de la Liga BBVA MX, ocupa el sexto lugar de la tabla con ocho puntos, resultado de dos victorias y dos empates. Por su parte, Cruz Azul se mantiene en la tercera posición con nueve unidades, producto de tres triunfos en el arranque del campeonato.

Antonio Mohamed tendrá a su disposición a la mayor parte de su plantel, con la baja confirmada de Alexis Vega, quien continúa fuera por lesión, y la posible ausencia de Helinho, aún en evaluación.

Alineaciones Toluca

Hugo González (#1), Bruno Méndez (#4), Andrés Pereira (#6), Jesús Gallardo (#20), Everardo López (#25), Franco Romero (#5), Nicolás Castro (#8), Jesús Angulo (#10), Marcel Ruiz (#14), Santiago Simón (#19), Joao Dias (#26).

Alineaciones Cruz Azul

Andrés Gudiño (#1), Omar Campos (#3), Willer Ditta (#4), Gonzalo Piovi (#33), Erik Lira (#6), Agustín Palavecino (#8), Ángel Márquez (#16), Carlos Rodríguez (#19), José Paradela (#20), Carlos Rotondi (#29), Mateo Levy (#214).

Horario y dónde ver gratis el Toluca vs Cruz Azul de la Jornada 5 del Clausura 2026

El encuentro podrá seguirse en vivo a través de T V Azteca, tanto en televisión abierta por Canal 7 como en las plataformas digitales de Azteca Deportes . El inicio del partido está programado para las 17:00 horas, tiempo del centro de México.