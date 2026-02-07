Toluca vs Cruz Azul: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Continúan las acciones de la Jornada 5 del Clausura 2026 y uno de los duelos más atractivos del fin de semana se disputará en el Estadio Nemesio Díez. El inmueble escarlata será el escenario del choque entre Toluca y Cruz Azul.

Cruz Azul visitará la capital mexiquense con ausencias relevantes, Nicolás Larcamón no podrá estar en el banquillo, mientras que el equipo celeste afrontará el encuentro sin un delantero nominal, luego de la expulsión de Gabriel “Toro” Fernández en la jornada anterior ante Juárez, el atacante fue sancionado con dos partidos tras recibir la tarjeta roja por agresión verbal al cuerpo arbitral.

A diferencia de Antonio Mohamed, el DT Argentino contará con plantel completo, con la única baja confirmada de Alexis Vega tras seguir en rehabilitación por su lesión de rodilla a inicios del Clausura 2026.

Toluca se ubica en la sexta posición con ocho puntos, producto de dos victorias y dos empates. En tanto, Cruz Azul marcha tercero de la clasificación con nueve unidades, tras sumar tres triunfos y una derrota en el arranque del torneo.

Horario y dónde ver gratis el Toluca vs Cruz Azul de la Jornada 5 del Clausura 2026

El partido se podrá seguir a través de la señal de TV Azteca, tanto en televisión abierta por Canal 7 como en las plataformas digitales de Azteca Deportes y nuestra App oficial . El silbatazo inicial está programado para las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

Pronóstico del Toluca vs Cruz Azul de la Jornada 5 del Clausura 2026

De los cinco enfrentamientos oficiales más recientes, Cruz Azul registra dos victorias, Toluca una y se han presentado dos empates.

En el Apertura 2025, Cruz Azul se impuso 1-0 en la Jornada 6; durante el Clausura 2025, ambos equipos empataron 2-2 en fase regular, mientras que en el Apertura 2024 igualaron 1-1. En el Clausura 2024, Cruz Azul ganó 1-0 en la última jornada del torneo, y en el Apertura 2023 Toluca obtuvo una victoria por 2-0.