Toluca vs FC Dallas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 12 de agosto, juego de fase de grupos de la Leagues Cup 2026, marcador online

Partido de alta exigencia para los Diablos Rojos del Toluca en la tercera jornada de la Leagues Cup 2026, los Diablos Rojos se juegan su posible pase a los cuartos de final del certamen coopero ante un FC Dallas que con un triunfo estará en la ronda de eliminación directa. Con un triunfo en dos cotejos disputados, el cuadro mexiquense tiene que ganar y esperar resultados, mientras que, el club de la Major League Soccer asegura su presencia en cuartos con la victoria.

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Alineación Toluca



Portero:

Defensas:

Mediocampistas:

Delanteros:

Alineación FC Dallas

