OFICIAL: Mexicano se suma al Atlético de Madrid y ya entrena a la par de Obed Vargas

El talento mexicano continúa ganando terreno dentro del futbol europeo. Atlético de Madrid incorporó a una de las principales promesas de la Liga BBVA MX y el delantero ya recibió la oportunidad de trabajar bajo las órdenes de Diego Simeone durante la preparación para la nueva temporada.

Con apenas 16 años, el atacante compartió entrenamiento con distintos integrantes del primer equipo, entre ellos el mexicano Obed Vargas. Aunque todavía forma parte de la Academia rojiblanca, su presencia en la práctica representa un paso importante dentro de su proceso de formación.

Emiliano Muñoz ya entrena con el primer equipo del Atlético de Madrid

El protagonista es Emiliano Muñoz Meade, delantero nacido en San Luis Potosí el 11 de enero de 2010. El juvenil fue utilizado como sparring durante una práctica del plantel principal del Atlético de Madrid, situación que le permitió trabajar bajo la mirada del ‘Cholo’ Simeone.

Muñoz compartió en sus redes sociales una imagen del entrenamiento, en el que coincidió con figuras del conjunto colchonero. Dentro del plantel también se encuentra Obed Vargas, mediocampista mexicano que ya forma parte oficialmente del primer equipo.

La convocatoria del atacante no significa que haya sido ascendido de manera definitiva. Durante la pretemporada es habitual que Simeone utilice jugadores de las categorías inferiores para completar los ejercicios y observar su evolución.

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Atlético de Madrid hizo oficial el fichaje de Emiliano Muñoz

El Atlético de Madrid anunció oficialmente la incorporación del delantero el 9 de marzo de 2026. Muñoz llegó procedente del Atlético de San Luis mediante una cesión acordada entre ambas instituciones y firmó su primer contrato profesional con el club español.

En un principio, el mexicano fue registrado para competir con el Cadete A, una de las categorías que integran la Academia rojiblanca. El perfil oficial del equipo español indica que mide 1.77 metros, juega como delantero y también cuenta con nacionalidad española.

Su pasaporte comunitario facilitó su incorporación al futbol español antes de cumplir los 18 años. Sin embargo, el atacante ha representado a México en categorías juveniles y continúa formando parte del proceso de las selecciones nacionales.

Los números de Emiliano Muñoz con Atlético de San Luis

El delantero comenzó su formación en la Academia Brujas Soccer y llegó a las fuerzas básicas del Atlético de San Luis durante 2024. A pesar de su corta edad, tuvo participación en los equipos Sub-15, Sub-17 y Sub-19 del conjunto potosino.

Antes de viajar a España, Muñoz registró 25 goles en 47 partidos y acumuló más de 3,100 minutos dentro de la cantera. También llamó la atención durante la MAD Cup, certamen juvenil en el que fue máximo goleador después de marcar 18 tantos en ocho encuentros.

Sus actuaciones le permitieron integrarse a la Selección Mexicana Sub-15 y posteriormente dar el salto a la Sub-16. En abril de 2026 anotó los dos goles del triunfo de México por 2-0 sobre Perú en el Torneo de Montaigu.