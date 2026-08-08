Toluca vs LAFC: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 8 de agosto, partido de la jornada 2 de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026; marcador online

El Toluca se alista para disputar un atractivo y crucial encuentro de la segunda jornada de la Leagues Cup 2026 frente a Los Angeles FC (LAFC), en un duelo que promete emociones intensas y donde ambos equipos buscarán afianzar su posición dentro del sector. El partido se llevará a cabo este sábado 8 de agosto en la cancha del BMO Stadium, situado en la ciudad de Los Ángeles, California. Las acciones del compromiso están pactadas para iniciar a las 21:10 horas (tiempo del centro de México).

¿Cómo llega Toluca al encuentro?

Ambos clubes llegan a este compromiso con realidades positivas tras su presentación inicial en el torneo binacional. Por un lado, el conjunto escarlata llega con el ánimo a tope y llegan con el puesto de líder tras la jornada 1 después de firmar una actuación contundente en la primera fecha, en la cual se impuso 3-0 al Seattle Sounders con anotaciones de Jesús Gallardo, Helinho y Federico Viñas. La escuadra mexiquense mostró solidez defensiva y una ofensiva letal que buscará replicar en territorio estadounidense.

¿Cómo llega el LAFC al encuentro?

En la vereda de enfrente, el LAFC arriba a este compromiso tras un estreno disputado y exigente frente al Guadalajara. El cuadro angelino empató 1-1 en el tiempo reglamentario —con un tanto de su figura Denis Bouanga— y posteriormente se quedó con la unidad extra al imponerse en la tanda de penales, sumando dos puntos valiosos que lo mantienen en la pelea directa.

Próximo partido del Toluca

Superado este obstáculo en California, la escuadra escarlata ya tiene la mira puesta en su siguiente desafío dentro de la fase de grupos, ya que en la tercera jornada de la competencia se enfrentará al FC Dallas, en un partido programado para disputarse en el Estadio Nemesio Diez.