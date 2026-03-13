logo deportes horizontal
Toluca vs Pumas: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado HOY jueves 12 de enero, partido de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil; Marcador en línea, online y por internet

Toluca y Pumas se enfrentan en un duelo de poder a poder buscando sumar tres puntos

Escrito por: Francisco Fernández

La actividad de la Jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil continúa este jueves 12 de marzo con el enfrentamiento entre el Toluca y los Pumas en la cancha del Estadio Nemesio Diez de la capital mexiquense.

