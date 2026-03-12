Selección de Irán responde a Trump sobre su lugar en la Copa Mundial de la FIFA: el organismo rector es la FIFA, no cualquier individuo o país

La Selección de Irán lanzó un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, horas después de que Donald Trump indicará que el equipo nacional es bienvenido a Estados Unidos para su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero sin garantizar su seguridad.

El conflicto bélico que sucede entre Estados Unidos e Irán, tiene afectaciones en diferentes aristas, y el futbol no ha quedado excento, de hecho es uno de los problemas más comentados por las palabras de Trump y la reciente respuesta de la selección de Irán.

Y es que Estados Unidos encendió una ofensiva hacia Irán y este País se defiende, todo esto por un contexto histórico y global. Ahora que el país árabe avanza por esta situación, su ministro de Deportes ha sostenido que no irían al Mundial por todo el conflicto.

"Considerando las acciones maliciosas llevadas a cabo contra Irán, nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación”, acotó el ministro de Deportes, Ahman Donyamali.

Trump advierte a Selección de Irán y esta le contesta en redes sociales: el único país que podría ser excluido es aquel que simplemente ostenta el título de "anfitrión"

Trump, a través de su red social Truth Social, recalcó que Irán en su representación del Mundial es bienvenida, pero a su vez les hizo saber que su asistencia no es segura para sus vidas, lo que suena a un daño colateral y advertencia.

"La Selección Nacional de Fútbol de Irán es bienvenida a la Copa del Mundo, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP", comentó Trump este jueves 12 de marzo en Truth Social, declaración que se ha convertido en tendencia por el tono de su mensaje.

Irán le responde a Trump sobre su amenaza

El mensaje resonó en Irán, su Selección no se ha quedado callada y parece que mantienen su ímpetu de competir en el Mundial afirmando que ganaron un lugar de forma legítima y que un individuo o país, no pueden ser los que decidan si participarán o no. También sentenció que Estados Unidos como anfitrión se equivoca al no garantizar a su equipo la seguridad que se requiere.

"La Copa del Mundo es un evento histórico e internacional.

Su organismo rector es la FIFA — no cualquier individuo o país. La selección nacional de Irán, con la fuerza y una serie de victorias decisivas logradas por los valientes hijos de Irán, estuvo entre los primeros equipos en clasificarse para este importante torneo.

Ciertamente, nadie puede excluir a la selección nacional de Irán de la Copa del Mundo; el único país que podría ser excluido es aquel que simplemente ostenta el título de "anfitrión" y, sin embargo, carece de la capacidad de brindar seguridad a los equipos que participan en este evento global".

Este es el calendario, estadios y rivales de Irán en la Copa Mundial de la FIFA

Este es el calendario de Irán en la fase de grupos del Mundial del 2026, el cual luce complicado por Bélgica que es considerado entre los mejores europeos y Egipto que suele ser intenso y tiene caras importantes que deciden los partidos como Salah.

