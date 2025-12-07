Toluca vs Rayados de Monterrey: Alineaciones del partido de semifinales del Apertura 2025

Rayados llega a la vuelta con una ventaja mínima de 1-0, un resultado que le da control parcial de la serie pero no define nada aún. Para Toluca, el panorama es claro: requiere triunfar por cualquier diferencia, ya que su ubicación en la tabla le otorgaría el pase en caso de igualar el marcador global. Monterrey necesita sostener la ventaja con un empate o ampliar la diferencia con un triunfo para asegurar su presencia en la Gran Final del Apertura 2025.

Hoy podría ser el último partido de Sergio Ramos con la camiseta de Rayados, distintos reportes mencionan que el jugador español ya no renovará con el equipo regiomontano.

El Estadio Nemesio Diez será el punto decisivo de la eliminatoria, donde Toluca buscará aprovechar su condición de local para nivelar la serie. El encuentro podrá seguirse a través de la señal de Azteca Deportes, además de su aplicación y plataforma digital en punto de las 19:00 horas (hora centro de México)

Diversos reportes señalan que Alexis Vega podría no participar en el duelo de vuelta. De acuerdo con distintas versiones, Antonio Mohamed evitaría arriesgar al futbolista para no comprometer una posible presencia en una eventual Final del Apertura 2025.

11 de Toluca

Hugo González, Diego Barbosa, Antonio Briseño, Andrés Pereira, Jesús Gallardo, Everardo López, Franco Romero, Nicolás Castro, Marcel Ruiz (C), Helinho y Pualinho.

11 de Monterrey

Luis Cárdenas, Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, John Medina, Sergio Ramos (C), Fidel Ambríz, Oliver Torres, Sergio Canales, Jesús Corona, Íker Fimbres y Germán Berterame.

Te puede interesar: La IA predice los equipos que avanzarán a la gran Final del Apertura 2025