La IA predice los equipos que avanzarán a la gran Final del Apertura 2025

Las semifinales del Apertura 2025 quedaron condicionadas por el reglamento de competencia, que establece la posición en la tabla como criterio para resolver empates globales y esto será factor según la IA. Tras los duelos de ida, Toluca y Tigres quedaron en situación favorable para ser los finalistas rumbo a la definición del próximo fin de semana.

En Monterrey, Rayados obtuvo una ventaja mínima de 1-0 sobre Toluca, El encuentro de vuelta se disputará en el Nemesio Diez, donde el líder general, Toluca, con 37 puntos, clasifica con cualquier triunfo. Un 1-0 generaría un empate global que favorece al equipo mexiquense por su ubicación en la tabla. Monterrey solo necesita un empate o una victoria para instalarse en la final.

Te puede interesar: Orgullo mexicano: Gilberto Mora logra lo que ningún otro jugador de México consiguió antes del Mundial 2026

En el otro cruce, la paridad de nóminas marcó el duelo entre Cruz Azul y Tigres, que terminó 1-1 en Ciudad Universitaria. El regreso en el "Volcán" favorece al conjunto regiomontano, segundo de la clasificación, que avanzará con cualquier igualada o triunfo. Cruz Azul está obligado a ganar para mantenerse en la contienda por el título de la Liga MX

El conjunto celeste, además, tiene un compromiso internacional inmediato, el 10 de diciembre, el equipo enfrentará al campeón de la Libertadores y el Brasileirão, Flamengo en Qatar en la Copa Intercontinental . Esto podría retrasar el calendario de competencia ya establecido por la Liga MX, si los dirigidos por Nicolás Larcamón llegan a la Final del Apertura 2025, los partidos se jugarían hasta el 25 y 28 de diciembre.

La proyección de la IA de una final Toluca vs Tigres, aunque sujeta al desenlace de los partidos de vuelta, programados para el sábado 1 de diciembre: Toluca vs Monterrey a las 19:00 horas desde el Nemesio Diez y Tigres vs Cruz Azul a las 21:10 en El "Volcán", ambos transmitidos EN VIVO por Canal 7, Azteca Deportes y sus plataformas digitales.