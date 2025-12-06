Toluca vs Rayados de Monterrey: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de semifinales del Apertura 2025; marcador online

El 1-0 obtenido por Monterrey en la ida deja la serie abierta rumbo al duelo definitivo en el Estadio Nemesio Diez. Rayados viajará con ventaja en el marcador global, aunque sin margen de error para poder avanzar a la Gran Final de Apertura 2025.

Toluca necesita ganar por cualquier marcador para avanzar; su mejor posición en la tabla le permitiría superar la eliminatoria en caso de empatar el global. Monterrey, por su parte, sellará el pase a la Gran Final con un empate o una victoria en territorio mexiquense.

El encuentro del sábado en el Nemesio Diez se perfila como un escenario de alta exigencia, con los Diablos obligados a imponer su localía para revertir la desventaja y poder estar mas cerca del tan ansiado bicampeonato.

