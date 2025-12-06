deportes
Nota

Toluca vs Rayados de Monterrey: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de semifinales del Apertura 2025; marcador online

Toluca y Monterrey en busca del primer boleto para la Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX desde la cancha del Nemesio Diez

Toluca vs Monterrey.jpg
Sebastian Cortés
El 1-0 obtenido por Monterrey en la ida deja la serie abierta rumbo al duelo definitivo en el Estadio Nemesio Diez. Rayados viajará con ventaja en el marcador global, aunque sin margen de error para poder avanzar a la Gran Final de Apertura 2025.

Toluca necesita ganar por cualquier marcador para avanzar; su mejor posición en la tabla le permitiría superar la eliminatoria en caso de empatar el global. Monterrey, por su parte, sellará el pase a la Gran Final con un empate o una victoria en territorio mexiquense.

El encuentro del sábado en el Nemesio Diez se perfila como un escenario de alta exigencia, con los Diablos obligados a imponer su localía para revertir la desventaja y poder estar mas cerca del tan ansiado bicampeonato.

Toluca FC
Rayados del Monterrey
Autor / Redactor

