Toluca vs San Diego: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los Octavos de Final de vuelta de la Concachampions 2026; marcador online

Esta noche, la Concacaf Champions Cup 2026 vive un duelo clave cuando el Toluca reciba a San Diego FC en el Estadio Nemesio Diez, en punto de las 21:00 horas.

El conjunto escarlata buscará remontar la serie tras caer en el partido de ida en California, en un duelo que dejó sensaciones encontradas por lo ocurrido en la cancha. Donde el jugador Marcel Ruiz salio lesionado y se confirmó lo peor, el jugador mexicano se perderá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por rotura de ligamento cruzado y menisco.

San Diego llega con ventaja global de 3-2, luego de imponerse en un partido accidentado en el que incluso terminó con nueve jugadores, pero logró sostener el resultado.

Toluca, por su parte, logró mantenerse con vida gracias a dos goles desde el manchón penal, lo que ahora le da una ligera esperanza en casa.

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¿Qué necesita Toluca para avanzar en los Cuartos de Final Concacaf Champions Cup?

El criterio de desempate será clave, ya que el gol de visitante tiene valor en esta fase del torneo. Gracias a los dos tantos que marcó en la ida, el equipo mexicano tiene el panorama más favorable de lo que parece.

Una victoria por 1-0 o 2-1 le daría el pase directo a los Cuartos de Final, mientras que cualquier otro resultado lo obligaría a depender de más goles o quedaría eliminado. Del otro lado, San Diego avanzará con cualquier empate o incluso con una victoria en territorio mexicano.

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Alineaciones de Toluca vs San Diego FC

Toluca: 22 Luis García, 19 Santiago Simón, 4 Bruno Méndez, 6 Federico Pereira, 20 Jesús Gallardo, 5 Franco Romero, 8 Nico Castro, 10 Jesús Angulo, 29 Jorge Díaz Price y 26 Paulinho.

San Diego:

