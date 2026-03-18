Javier Aguirre tiene otras 2 bajas de última hora en México y ya son 13

El entrenador Javier Aguirre buscará un portero luego de que Andrés Gudiño prácticamente se quitó solo de México por una falla durísima en el partido entre Cruz Azul y Rayados de Monterrey. Mientras tanto, el director técnico tiene 2 bajas de última hora antes de presentar la lista de convocados para los amistosos ante Portugal y Bélgica.

El “Vasco” Aguirre ya sufría por las lesiones de 11 jugadores mexicanos, pero ahora ya son 13 los de la lista de futbolistas que la Selección Nacional de México pierde de cara a los amistosos, pues se suman a la enfermería Julián Araujo y Mateo Chávez.

Julián Araujo tuvo un partido para el olvido ante Rangers|Crédito: Instagram / @julian__araujo

Bajas de larga duración en la Selección Nacional de México

Luis Ángel Malagón (Club América): El panorama más desolador. Tras romperse el tendón de Aquiles este mes, el guardameta azulcrema enfrentará un proceso de rehabilitación de entre 6 y 8 meses. Descartado para el Mundial.

El panorama más desolador. Tras romperse el tendón de Aquiles este mes, el guardameta azulcrema enfrentará un proceso de rehabilitación de entre 6 y 8 meses. Descartado para el Mundial. Rodrigo Huescas (FC Copenhague): Luego de superar siete meses de inactividad por su rotura de ligamentos en agosto pasado, el carrilero espera recibir el alta médica definitiva antes de que termine marzo.

Luego de superar siete meses de inactividad por su rotura de ligamentos en agosto pasado, el carrilero espera recibir el alta médica definitiva antes de que termine marzo. Luis Chávez (Dinamo Moscú): Tras casi un año fuera por la rotura de ligamento cruzado sufrida en junio de 2025, el mediocampista se encuentra en la recta final de su recuperación y podría reaparecer en las próximas semanas.

Tras casi un año fuera por la rotura de ligamento cruzado sufrida en junio de 2025, el mediocampista se encuentra en la recta final de su recuperación y podría reaparecer en las próximas semanas. César Huerta (Pumas): El "Chino" cumple su segundo mes de convalecencia tras ser intervenido de la sínfisis púbica en enero; su retorno a la actividad con la UNAM está programado para mayo.

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Lesiones de México en fase de recuperación y puesta a punto

Santiago Gimenez (AC Milan): El "Bebote" dejará atrás la cirugía de tobillo que lo marginó desde octubre. Se estima que su vuelta a las canchas se concrete en el corto plazo.

El "Bebote" dejará atrás la cirugía de tobillo que lo marginó desde octubre. Se estima que su vuelta a las canchas se concrete en el corto plazo. Edson Álvarez (Fenerbahçe): El "Machín" sigue rehabilitándose de una lesión de ligamentos en el tobillo. Se proyecta que complete sus ocho semanas de baja para volver a la acción a mediados de abril.

El "Machín" sigue rehabilitándose de una lesión de ligamentos en el tobillo. Se proyecta que complete sus ocho semanas de baja para volver a la acción a mediados de abril. Chiquete Orozco (Cruz Azul): Luego de dos meses fuera por una luxación de tobillo, al central cementero le restan cerca de seis semanas de fortalecimiento antes de regresar.

Luego de dos meses fuera por una luxación de tobillo, al central cementero le restan cerca de seis semanas de fortalecimiento antes de regresar. Gilberto Mora (Tijuana): La joven promesa de Xolos lidia con una pubalgia crónica desde febrero. Sin una fecha de retorno garantizada, deberá cumplir al menos dos meses de reposo absoluto.

Santi Gimenez podría dejar Milan en invierno|Crédito: Santiago Gimenez / FB

Molestias recientes y bajas de corto plazo en la Selección Nacional

César Montes (Lokomotiv): Un problema muscular en el isquiotibial lo mantendrá alejado de la actividad en Rusia por un periodo corto.

Un problema muscular en el isquiotibial lo mantendrá alejado de la actividad en Rusia por un periodo corto. Luis Romo (Chivas): El volante se sometió a una limpieza articular en la rodilla este mes; su tiempo estimado de baja oscila entre las 4 y 5 semanas.

El volante se sometió a una limpieza articular en la rodilla este mes; su tiempo estimado de baja oscila entre las 4 y 5 semanas. Marcel Ruiz (Toluca): El mediocampista no estará por un lapso de 4 a 6 semanas por un esguince de rodilla grado II.

El mediocampista no estará por un lapso de 4 a 6 semanas por un esguince de rodilla grado II. Julián Araujo (Celtic): Presentó rigidez muscular en el muslo en marzo. Se espera que el lateral se reincorpore tras la Fecha FIFA.

Presentó rigidez muscular en el muslo en marzo. Se espera que el lateral se reincorpore tras la Fecha FIFA. Mateo Chávez (AZ Alkmaar): A un mes de su luxación de hombro, el juvenil mexicano entra en la última etapa de su recuperación; podría estar disponible en 15 días.