Toluca vs Seattle Sounders: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 5 de agosto, partido de fase de grupos de la Leagues Cup, marcador online

Los Diablos Rojos del Toluca se miden a los Seattle Sounders en el mismísimo 'Infierno' del Nemesio Diez en un partido que acapara las miradas en la primera fecha de la Leagues Cup. El actual monarca de la Concacaf recibe en su estadio a uno de los clubes con más renombre en la Major League Soccer en lo que promete ser una velada inolvidable. Por si fuera poco, habrá duelo en los banquillos con Antonio Mohamed de un lado y Brian Schmetzer del otro, estrategas que saben perfectamente lo que es ganar en suelo internacional de la Concacaf.

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