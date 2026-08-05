La FECHA y HORARIO para ver el América vs San Diego FC, juego de la Leagues Cup 2026

El Club América comenzará su participación en la Leagues Cup este jueves 6 de agosto cuando enfrente al San Diego FC. El torneo entre clubes de la Liga BBVA MX y de la MLS busca un nuevo campeón y en este partido en particular el favorito para hacerse con la victoria es el club mexicano.

Este será el primer enfrentamiento de la historia entre el América y el San Diego FC en un partido oficial. Esto se debe a que la franquicia californiana es una de las más recientes en la historia de la MLS tras conformarse en 2022 y debutar en su liga en 2025.

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¿Cuándo y a qué hora se jugará el América vs San Diego FC, juego de la Leagues Cup 2026?

El equipo de Guillermo Almada llega a la Leagues Cup después de hilar dos triunfos en la Liga BBVA MX. Por su parte, San Diego viene de sumar cuatro puntos en sus últimos tres juegos tras caer ante Colorado Rapid, vencer a FC Dallas y empatar con Minnesota United. Eso será clave para evaluar como se encuentran ambos equipos para cuando el América tenga que recibir al San Diego FC este 6 de agosto. El partido de la Leagues Cup 2026 entre Águilas y californianos está programado para arrancar a las 8:00 p.m.

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¿En qué estadio se jugará el América vs San Diego FC, juego de la Leagues Cup 2026?

El partido entre el América y el San Diego FC, correspondiente a la primera jornada de la Leagues Cup, será uno de los cuatro encuentros interligas que se disputará en suelo mexicano. La sede del encuentro será el Estadio Banorte, casa de las Águilas. Dicho inmueble tiene una capacidad de más de 87 mil personas después de su última renovación para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Los boletos para poder ver el juego entre Club América y San Diego FC, correspondiente a la Leagues Cup 2026, van de los 200 a los 1,500 pesos mexicanos. Los más baratos son los de las secciones 400, 500 y 600 cabecera mientras que los más caros son los Palcos Club. Durante el medio tiempo, la Banda MS dará un espectáculo musical en el Estadio Banorte.