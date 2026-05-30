Toluca vs Tigres: Alineaciones CONFIRMADAS de la Final de la Concachampions 2026

El infierno del Estadio Nemesio Diez está listo para albergar una auténtica cita con la historia, cuando los Diablos Rojos del Toluca y los Tigres de la UANL choquen en la Gran Final de la Concacaf Champions Cup 2026.

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La escuadra escarlata, dirigida por Antonio Mohamed, afronta este compromiso decisivo con gran motivación tras lograr una destacada remontada, superando categóricamente por 4-0 al LAFC en el encuentro de vuelta de las semiifnales de la competencia.

El conjunto mexiquense tiene como objetivo principal conquistar su tercer campeonato de la región, un galardón internacional que no consiguen desde el año 2003. Gran parte de sus aspiraciones dependen del excelente estado de forma de Paulinho, referente en el ataque que actualmente lidera la tabla de goleo de la competición con un notable registro de ocho anotaciones en seis partidos disputados.

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Sin embargo, el club presenta las ausencias de Alexis Vega y Jesús Gallardo, quienes no participarán por estar concentrados con la Selección Mexicana previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Por su parte, el equipo universitario, bajo la dirección técnica de Guido Pizarro, aseguró su clasificación a la serie por el título luego de eliminar al Nashville FC con un marcador global de 2-0.

Para la institución regiomontana, este encuentro en la capital del Estado de México representa su quinta participación en la instancia final de la Concacaf, donde intentarán hacer valer su jerarquía para obtener su segundo campeonato en la confederación y emular el éxito alcanzado en la edición de 2020.

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11 de Toluca

L. García (22), F. Pereira (6), E. López (25), B. Méndez (4), S. Simón (19), M. Ruiz (14), F. Romero (5), N. Castro (8), Jesús Ricardo Angulo (10), Helinho (11) y Paulinho (26).

11 de Tigres

N. Guzmán (1), V. Loroña (32), Joaquim (28), J. Garza (14), Rômulo (23), F. Gorriarán (8), C. Araújo (5), D. Lainez (16), O. Herrera (77) y Á. Correa (7).

Fecha, lugar y hora EXACTA de la Gran Final de la Concachampions 2026

El título de la Concacaf Champions Cup 2026 se define este sábado 30 de mayo en la cancha del Estadio Nemesio Diez. Toluca y Tigres se enfrentan en la gran final por el campeonato de la región y el boleto al Mundial de Clubes de la FIFA.



Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026.

Sábado 30 de mayo de 2026. Lugar: Estadio Nemesio Diez ("La Bombonera"), en Toluca, Estado de México.

Estadio Nemesio Diez ("La Bombonera"), en Toluca, Estado de México. Hora: 18:00 horas (Tiempo del Centro de México).

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