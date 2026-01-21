Toluca vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 4 en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil; marcador online

Se juega la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026. Toluca recibe a Tigres en el Estadio Nemesio Diez en actividad de la Liga BBVA MX Femenil. Dirigidas por Patrice Jean Marie Lair, las 'Diablas' se ubican en el cuarto lugar de la competencia con un registro de 9 puntos, manteniendo el paso perfecto tras haber vencido a Puebla durante la Fecha 3.

Del otro lado, las Amazonas comandadas por el estratega español, Pedro Martínez, se encuentran en el décimo puesto de la tabla general con marca de una victoria y un empate, pues tienen un partido pendiente. Durante la Jornada 3, Tigres Femenil y León dividieron unidades en el Bajío.

la Liga MX Femenil

