Toluca vs Xolos de Tijuana: Alineaciones del partido de la Jornada 6 del Clausura 2026

El Viernes Botanero abre la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX con un duelo que promete intensidad dentro y fuera de la cancha. Toluca recibe a Xolos de Tijuana este viernes 13 de febrero en el Estadio Nemesio Diez, en un encuentro marcado por la presión de los resultados y el contexto que rodea a ambos equipos.

Los Diablos llegan ubicados en la sexta posición con 9 puntos y con la etiqueta de bicampeones del futbol mexicano, aunque el funcionamiento reciente ha generado dudas. Toluca suma tres empates consecutivos, incluido el 1-1 frente a Cruz Azul, resultados que han comenzado a inquietar a la afición. A esto se suma que distintos reportes apuntan a que Antonio Mohamed podría dejar el cargo al finalizar el torneo, con opciones para continuar su carrera en Sudamérica durante el verano, situación que aumenta la tensión alrededor del equipo.

Del otro lado, Tijuana llega en la décima posición con 7 unidades bajo la dirección de Sebastián Abreu. El partido también tiene un componente especial para Mohamed, quien se enfrenta al club con el que consiguió su primer título en México. Sin embargo, las estadísticas recientes favorecen claramente a los escarlatas: Toluca ha dominado los enfrentamientos más recientes y el Nemesio Diez se ha convertido en una plaza complicada para los fronterizos, que no ganan en esta cancha desde el Clausura 2021.

El encuentro podrá verse completamente en vivo durante el tradicional Viernes Botanero a través de la señal de Azteca Deportes por el Canal 7, además de estar disponible en el sitio web y la app oficial.

Alineaciones Toluca

LOCAL (Titulares): Hugo González (#1) en la portería; Bruno Méndez (#4), Andrés Pereira (#6) y Jesús Gallardo (#20) en la defensa; Franco Romero (#5), Jesús Angulo (#10), Marcel Ruiz (#14), Pavel Pérez (#15), Santiago Simón (#19) y Jorge Díaz (#29) en el medio campo; Joao Dias (#26) como delantero.

Alineaciones Xolos de Tijuana

VISITANTE (Titulares): José Rodríguez (#2) bajo los tres palos; Rafael Fernández (#3), Unai Bilbao (#4), Jackson Porozo (#12) y Pablo Ortíz (#33) en la zaga; Iván Tona (#8), Kevin Castañeda (#10), Ramiro Árciga (#17) y José Rivero (#22) en el mediocampo; Mourad Daoudi (#9) y Adonis Preciado en el ataque.