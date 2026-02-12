ÚLTIMA HORA: El ‘Cabecita’ Rodríguez rescinde contrato en la MLS y está a punto de firmar con un equipo GRANDE

Jonathan “Cabecita” Rodríguez puso fin a su etapa en la MLS tras rescindir oficialmente su contrato con Portland Timbers, quedando como agente libre a partir del 10 de febrero de 2026. La salida del delantero uruguayo marca el cierre de un ciclo que comenzó en marzo de 2024 y que estuvo marcado por un buen rendimiento inicial antes de verse afectado por una lesión que limitó su participación en su última temporada, Tras confirmarse su desvinculación del club estadounidense, el atacante ya analiza su próximo destino.

Jonathan Rodríguez está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Peñarol luego de rescindir su contrato con Portland Timbers. La desvinculación se concretó tras una reunión positiva entre dirigentes del club uruguayo y su representante, lo que aceleró las negociaciones en las últimas horas.

De acuerdo con distintos reportes, las conversaciones están avanzadas y solo restan algunos detalles para cerrar el acuerdo. La idea es que el delantero regrese a Uruguay en las próximas semanas para integrarse a la institución.

El plan contempla que continúe su recuperación física en el club y pueda volver a las canchas antes de mitad de año, con junio como fecha estimada para su regreso. El técnico de Peñarol, Diego Aguirre respaldó públicamente la posibilidad de su llegada: “El club está abierto para Jonathan Rodríguez. De mi lado siempre es bienvenido para que siga la recuperación acá con nosotros”.

Los números de Jonathan Rodríguez en la MLS

Rodríguez disputó un total de 35 partidos oficiales con Portland Timbers, en los que registró 17 goles y 8 asistencias durante su paso por la liga estadounidense.

En la temporada 2024 tuvo un impacto importante, sumando 16 goles y 7 asistencias en 29 encuentros. Sin embargo, en 2025 su actividad se redujo considerablemente debido a una lesión sufrida a mitad de año, participando únicamente en seis partidos y anotando un gol antes de cerrar su etapa en el club.

¿En qué equipos jugó y cuáles fueron los números del ‘Cabecita’ en la Liga BBVA MX?

El delantero uruguayo dejó una marca importante en el futbol mexicano tras su paso por Santos Laguna, Cruz Azul y Club América, equipos con los que logró títulos y protagonismo ofensivo.

Con Santos Laguna marcó 37 goles y fue campeón del Clausura 2018, posteriormente, en Cruz Azul vivió una de sus etapas más destacadas, anotando 50 goles y siendo pieza clave en el título del Guardianes 2021, además de conseguir el campeonato de goleo y el Balón de Oro.

Finalmente, con el Club América registró 21 anotaciones y formó parte del bicampeonato conseguido en el Apertura 2023 y Clausura 2024. En total, Jonathan Rodríguez sumó 108 goles oficiales en el futbol mexicano, consolidándose como uno de los delanteros extranjeros más determinantes de los últimos años en la Liga BBVA MX.

