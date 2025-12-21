Toluca y el escenario inédito de 2026: la posibilidad de competir por hasta 10 títulos oficiales

Toluca llegará a 2026 en una posición privilegiada dentro del futbol mexicano, como vigente bicampeón de la Liga BBVA MX, el club del Estado de México no solo buscará sostener su dominio en el ámbito local, sino que, bajo determinadas condiciones deportivas, tendría la opción de disputar hasta diez títulos oficiales en el transcurso de un mismo año calendario, un panorama sin precedentes para un equipo nacional.

El plantel escarlata, encabezado por jugadores como Marcel Ruiz, Alexis Vega, Jesús Angulo y Paulinho, además de la dirección técnica de 5 veces campeón de Liga MX, Antonio “Turco” Mohamed, se perfila para afrontar un calendario cargado de compromisos que combina competencias regionales y de alcance internacional.

Leagues Cup 2026, certamen que reúne a clubes de la Liga MX y la MLS y que se celebrará en territorio estadounidense entre el 4 de agosto y el 6 de septiembre. Toluca afrontará el Clausura 2026 de la Liga MX con la posibilidad de colocarse como el segundo tricampeón en la historia de los torneos cortos, apoyado en su rendimiento como local en el Estadio Nemesio Diez y con la particularidad de disputar la Liguilla sin futbolistas convocados a la Selección Mexicana.

La Concachampions 2026 es la clave

En el plano internacional, la Concachampions 2026 aparece como uno de los ejes centrales del calendario. Toluca iniciará su participación desde los Octavos de Final y lo hará con la etiqueta de contendiente, aunque este torneo adquiere un peso especial, ya que, de no conquistarlo, el club únicamente podría aspirar a seis de los diez títulos contemplados al inicio de la temporada.

En el ámbito local, los Diablos Rojos ya tienen asegurada su presencia en el Campeón de Campeones 2025-26, enfrentamiento que mide al campeón del Apertura 2025 con el del Clausura 2026. Si Toluca consigue nuevamente el título de liga en el primer semestre, este trofeo se adjudicaría de manera automática y abriría la posibilidad de disputar la Supercopa MX 2026, instancia que solo se habilita bajo esa condición.

La Supercopa MX se jugaría ante el América, al tratarse del último club distinto en conquistar una liga del balompié nacional, siempre y cuando Toluca llegue como Campeón de Campeones. A su vez, ese mismo título le otorgaría el derecho de disputar la Campeones Cup, un partido a 90 minutos frente al campeón de la MLS. En este escenario, el rival sería el Inter Miami, liderado por Lionel Messi, en un encuentro que se celebraría en Estados Unidos, con una fecha aún por definir, aunque se proyecta para el mes de septiembre

Si el conjunto mexiquense logra superar los compromisos previos, el Apertura 2026 se presentaría como una nueva oportunidad histórica, con la posibilidad de alcanzar un tetracampeonato que no se registra desde la instauración de los torneos cortos en 1996, consolidando una etapa de dominio sostenido en la Liga MX.

Por el reconocimiento a nivel internacional

El panorama internacional podría ampliarse si Toluca se consagra campeón de la Concachampions 2026, lo que le permitiría disputar el Derbi de las Américas frente al monarca de la Copa Libertadores 2026, representando a la Concacaf en la primera fase de la Copa Intercontinental. Superada esa instancia, el club accedería a la Challenger Cup, una etapa reservada para el ganador del Derbi de las Américas, con un rival proveniente de la eliminatoria entre equipos de Asia, África y el Pacífico, un logro que solo Pachuca ha conseguido dentro del futbol mexicano.

Finalmente, de completar este recorrido, Toluca se convertiría en el primer club de la Concacaf en disputar la Copa Intercontinental bajo su nuevo formato. El duelo final sería ante el campeón de la UEFA Champions League 2026, cerrando así un camino que exige la conquista de Concachampions, Derbi de las Américas y Challenger Cup.

Este escenario responde a una proyección ideal, en la que el conjunto escarlata tendría que ganar prácticamente cada torneo clave para habilitar el siguiente. Aun así, la dimensión del calendario y las condiciones deportivas colocan a Toluca ante una posibilidad histórica que podría redefinir su lugar en el futbol mexicano e internacional.

