Después de ser campeón, deja al Toluca para jugar con histórico de la Liga MX

El mexiquense Juan Pablo Domínguez deja al equipo del Toluca después de ganar su segundo título de la Liga BBVA MX para ahora jugar con el conjunto del León como parte de sus refuerzos rumbo al Torneo Clausura 2026, según información del periodista César Luis Merlo.

Juanpi Domínguez llegó a los Diablos Rojos en el Torneo Apertura 2023 luego de estar con los Rayos del Necaxa, debutando con el Toluca en la Leagues Cup donde jugó 4 partidos y anotó un gol. En su paso por el equipo mexiquense en esta temporada del Apertura 2025 acumuló 17 partidos oficiales anotando un gol y una asistencia, cifras que reflejan su rol como jugador de rotación pero también su capacidad de aportar en momentos clave.

En el partido de la final de vuelta ante Tigres el jugador nacido en Ecatepec entró de cambio en la segunda mitad teniendo la mala fortuna de fallar uno de los tiros penales que afortunadamente no fue factor para conseguir el título.

Juan Pablo Domínguez volverá reunirse con Nacho Ambriz

Uno de los capítulos más significativos de su estancia en Toluca fue su trabajo bajo la dirección técnica de Ignacio Ambriz, quien lo dirigió durante la temporada 2023-2024. Con Ambriz, Domínguez tuvo minutos importantes en el ataque escarlata, consolidándose como un recurso ofensivo en la banda derecha. Esa experiencia le permitió crecer en lo táctico y adaptarse a un estilo de juego más dinámico, algo que ahora buscará replicar en León.

León, que busca reestructurarse, luego de quedar en el penúltimo puesto del Apertura 2025, se movió rápido en el mercado y cerró la incorporación de Juanpi Domínguez como uno de sus refuerzos estrella. La directiva esmeralda apuesta por su juventud (27 años) y su versatilidad como extremo derecho, esperando que se convierta en un complemento ofensivo para el equipo.

