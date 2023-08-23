¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo con el Al Nassr?

Tras una primera temporada de adaptación para el astro portugués, ahora Cristiano Ronaldo está listo para seguir rompiendo récords y sumar más goles con el Al-Nassr en el futbol de Arabia Saudita.

El Hat-Trick de Cristiano Ronaldo en el Al-Fateh vs Al Nassr | Jornada 3 Liga Saudí

Recientemente, el conjunto de “CR7” logró una dramática clasificación a la fase de grupos de la Champions League AFC, en un duelo en el que colaboró con una asistencia para derrotar al Shabab Al-Ahli. Posteriormente golearon al Al-Fateh, en la tercera jornada de la Liga de Arabia.

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Ahora, Ronaldo tendrá una nueva competición en la que buscará romper las redes y aumentar su marca como el máximo goleador en la historia del futbol profesional, en la que actualmente ostenta 844 tantos contando todos los clubes de su carrera y la Selección de Portugal. Cabe mencionar que con el Al-Nassr es todavía el segundo equipo con el que menos ha marcado, sólo por debajo de los 5 goles que realizó con el Sporting Lisboa al inicio de su trayectoria.

CR7 quiere romper records en la Liga Árabe

Cristiano con el club saudí lleva en estos momentos 23 dianas en 26 partidos sumando todas las competiciones, para un promedio de 0.3 tantos cada juego, muy lejano al 1.03 que registró en su paso por el Real Madrid.

En la primera temporada en tierras árabes el astro portugués metió 14 tantos en la Saudi Pro League, los 6 restantes los hizo en el certamen internacional llamado Arab Club Champions, mientras que en la King's Cup y Saudi Super Cup no ha movido las redes.

Ahora en esta campaña, “CR7” buscará seguir siendo protagonista, pero no será tan fácil ya que muchos clubes trajeron a más futbolistas de gran nivel provenientes de Europa para reforzar a casi todas las plantillas.

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Cristiano Ronaldo tendrá en un panorama mucho más competitivo en Arabia Saudita y bajo una mayor presión, a la espera de que no tenga ningún bajón de nivel a sus 38 años de edad. Poco a poco la liga se lleva jugadores que la están haciendo más competitiva.

