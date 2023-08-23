Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr?

Tras una primera temporada de adaptación para el astro portugués, ahora Cristiano Ronaldo se prepara para seguir rompiendo récords. Es algo que sabe hacer

Cristiano Ronaldo con Al-Nassr
Soccer Football - Saudi Pro League - Al Nassr v Al Taawoun - Al-Awwal Park, Riyadh, Saudi Arabia - August 18, 2023 Al Nassr’s Cristiano Ronaldo during the match REUTERS/Ahmed Yosri|AHMED YOSRI/REUTERS

Escrito por: TANIA VENTIMILLA CONTRERAS

Tras una primera temporada de adaptación para el astro portugués, ahora Cristiano Ronaldo está listo para seguir rompiendo récords y sumar más goles con el Al-Nassr en el futbol de Arabia Saudita.

El Hat-Trick de Cristiano Ronaldo en el Al-Fateh vs Al Nassr | Jornada 3 Liga Saudí

Recientemente, el conjunto de “CR7” logró una dramática clasificación a la fase de grupos de la Champions League AFC, en un duelo en el que colaboró con una asistencia para derrotar al Shabab Al-Ahli. Posteriormente golearon al Al-Fateh, en la tercera jornada de la Liga de Arabia.

Te puede interesar: VIDEO: El escandaloso penal que no le marcaron a Cristiano Ronaldo

Ahora, Ronaldo tendrá una nueva competición en la que buscará romper las redes y aumentar su marca como el máximo goleador en la historia del futbol profesional, en la que actualmente ostenta 844 tantos contando todos los clubes de su carrera y la Selección de Portugal. Cabe mencionar que con el Al-Nassr es todavía el segundo equipo con el que menos ha marcado, sólo por debajo de los 5 goles que realizó con el Sporting Lisboa al inicio de su trayectoria.

CR7 quiere romper records en la Liga Árabe

Cristiano con el club saudí lleva en estos momentos 23 dianas en 26 partidos sumando todas las competiciones, para un promedio de 0.3 tantos cada juego, muy lejano al 1.03 que registró en su paso por el Real Madrid.

En la primera temporada en tierras árabes el astro portugués metió 14 tantos en la Saudi Pro League, los 6 restantes los hizo en el certamen internacional llamado Arab Club Champions, mientras que en la King's Cup y Saudi Super Cup no ha movido las redes.

Ahora en esta campaña, “CR7” buscará seguir siendo protagonista, pero no será tan fácil ya que muchos clubes trajeron a más futbolistas de gran nivel provenientes de Europa para reforzar a casi todas las plantillas.

Te puede interesar: TV Azteca transmitirá el partido de Cristiano Ronaldo en la Liga Saudí | Al-Fateh vs Al-Nassr

Cristiano Ronaldo tendrá en un panorama mucho más competitivo en Arabia Saudita y bajo una mayor presión, a la espera de que no tenga ningún bajón de nivel a sus 38 años de edad. Poco a poco la liga se lleva jugadores que la están haciendo más competitiva.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP