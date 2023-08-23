TV Azteca transmitirá el partido de Cristiano Ronaldo en la Liga Saudí | Al-Fateh vs Al-Nassr

La Liga Saudí la podrás vivir por Azteca Deportes. Esta temporada que el futbol de Arabia Saudita se ha llenado de estrellas, comandadas por Cristiano Ronaldo, quien arribó en enero de este año, tú serás testigo de grandes encuentros por nuestras plataformas digitales: aztecadeportes.com y nuestra app.

Para inaugurar esta campaña en nuestras pantallas tenemos para ti el duelo de CR7, dentro de la Jornada 3, cuando su escuadra, el Al-Nassr, conjunto que acaba de ganar la Copa de Campeones de Arabia, un certamen parecido a lo que es la Champions League en Europa, enfrente al Al-Fateh.

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Horario y dónde ver a Cristiano Ronaldo en el Al-Fateh vs Al-Nassr | Liga Saudí

No te pierdas el viernes 25 de agosto el Al-Fateh vs Al-Nassr en punto de las 12:00 PM (tiempo del centro de México) en el Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium, casa de los primeros, por aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, con los mejores narradores del mundo mundial.

Duelo en el que esperan retomar el camino, pues en la Fecha 1 cayeron frente al Al-Ettifaq por pizarra de 2-1, y en la segunda fecha, que se disputó este viernes 18 de agosto, perdieron ante el Al Taawon, por marcador de 0-2.

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Las estrellas del futbol que llegaron esta Temporada a la Liga Saudí

Luego de que Cristiano Ronaldo abriera el camino para Arabia tras el Mundial de Qatar 2022, le han sigo figuras de renombre, pero el que marcó este verano fue el de Neymar al Al Hilal, de hecho vendió más de 10 mil playeras en menos de 7 horas.

Otro de la elite que llegó fue Karim Benzema, Balón de Oro en el 2022, y ahora exjugador del Real Madrid; pero son varios nombres los que saltan como el de N'golo Kante, Roberto Firmino, Rubén Neves, Jordan Henderson, Sadio Mané, Riyad Mahrez (actual campeón de la Champions League con el Manchester City); además de Steven Gerard quien está como entrenador del Al-Ettifaq.