Top 10 jugadores más caros de la Liga BBVA MX tras la salida de Armando “Hormiga” González

Armando "La Hormiga" González ya viaja rumbo a Grecia para sellar su fichaje con el Olympiacos, poniendo fin a su etapa en el futbol mexicano y dejando un vacío importante en la ofensiva de las Chivas.

Su partida no solo representa un salto gigante para su carrera, sino que provoca un auténtico cambio en las finanzas de la Liga BBVA MX, pues su salida desocupa el segundo escalón de los futbolistas mejor cotizados de todo el campeonato y obliga a reescribir la lista.

De acuerdo con los registros actualizados de Transfermarkt, la despedida del atacante mexicano cambia por completo la lista de poder y define un nuevo Top 10 de los jugadores más caros de la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: OFICIAL: Atlas sufre SUSPENSIÓN a horas de enfrentar vs Cruz Azul en la jornada 5 del Apertura 2026

Nuevo Top 10 de los jugadores más caros de la Liga BBVA MX

En la cima absoluta, mirando a todos desde arriba, se mantiene la joya del futbol nacional, el juvenil de Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, quien con apenas 17 años ostenta un valor histórico de 25 millones de euros. Tras él, tomando la estafeta en la segunda posición, aparece el mediocampista de Cruz Azul, Érik Lira, con una sólida cotización de 14 millones de euros.

El bloque medio se encuentran Roberto "El Piojo" Alvarado de Chivas en el tercer puesto, seguido por Alejandro Zendejas del Club América, Marcel Ruiz del Toluca y el delantero de Rayados de Monterrey, Hugo Cuypers, ocupando las posiciones de la cuarta a la sexta, respectivamente. Un peldaño más abajo, tasados en 9 millones de euros, la legión extranjera hace acto de presencia con el argentino Juan Brunetta de Tigres en el séptimo lugar y José Paradela de Cruz Azul en la octava casilla.

Chivas amarra los últimos dos lugares del Top 10 gracias a Brian Gutiérrez en la novena posición y Jordan Carrillo en la décima, ambos valorados en 8 millones de euros.

Te puede interesar: Atlante vs Toluca EN VIVO | ver GRATIS partido Jornada 5 por TV Azteca: transmisión en línea de Liga MX Torneo Apertura 2026

Gilberto Mora Érik Lira Roberto "El Piojo" Alvarado Alejandro Zendejas Marcel Ruiz Hugo Cuypers Juan Brunetta José Paradela Brian Gutiérrez Jordan Carrillo

El equipo con más jugadores en el Top de los más caros de la Liga BBVA MX

De esta forma, el Guadalajara se mantiene como el equipo con mayor presencia en la élite financiera del torneo, en un ranking que además confirma el tremendo valor del talento local actual, seis de los diez jugadores más caros de todo el balompié azteca son mexicanos.

Te puede interesar: OFICIAL: Suspenden a DT de Pumas para el partido de la jornada 5 vs Necaxa