OFICIAL: Suspenden a DT de Pumas para el partido de la jornada 5 vs Necaxa

Los Pumas de la UNAM Sub 19 no podrán contar con la presencia de su director técnico, Alejandro Pérez, para el siguiente partido de la Jornada 5 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX de la categoría ante los Rayos del Necaxa.

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DT de Pumas Sub 19, suspendido para el partido ante Necaxa

El director técnico de Pumas, Alejandro Pérez, no estará en el duelo ante el Necaxa luego de salir expulsado en el compromiso anterior ante el Querétaro por roja directa tras salir de su zona.

Pérez recibió una suspensión de dos partidos por "abandonar el área técnica de forma deliberada para mostrar su desacuerdo o protestar a uno de los árbitros o proceder de forma provocativa o exaltada", de acuerdo con el reglamento.

El estratega vio la tarjeta roja en el minuto 57 del partido que su equipo ganó 2-0 y además del juego ante Necaxa también se perderá el compromiso ante los Xolos de Tijuana de la Jornada 6.

El conjunto universitario se enfrentará al Necaxa en las instalaciones de la Cantera este domingo 23 de agosto a las 11:30 horas, tiempo del centro de México.

Ese mismo domingo se estarán midiendo los equipos estelares del Club Universidad Nacional y los Rayos del Necaxa en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

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