Tormenta de arena en Juárez, amenaza el Bravos vs Pumas de la Jornada 3 de la Liga MX

El duelo de la jornada 3 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX entre el equipo de Bravos de Juárez y Pumas, está amenazado por una tormenta de arena que comenzó dos horas antes del cotejo programado a las 21:00 hrs del viernes 31 de julio.

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Esta tormenta de arena, acompañada de fuertes vientos ha trancitado especialmente por la zona del Estadio Olímpico Benito Juárez y por cuestiones de protección civil e integridad de aficionados, trabajadores y evidentemente de los equipos, es que podría existir algún tipo de retraso si el tema realmente afecta.

De momento a casi una hora del cotejo, los cielos presentan esa condición aunque parece que no es tan severo, en tanto que los vientos sí mueven las instalaciones publicitarias, y demás objetos en el terreno o fuera de él.

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El reportero de Azteca Deportes, Mauricio Gutiérrez, también dio cuenta de esta situación en la que afirmaba que las particulas de arena sumadas al viento, causaban problemas en la vista y respiración, por lo que se mantenía en revisión la situación en la posible toma de decisiones al respecto.

Antecentes de Juárez vs Pumas

Pumas 4-2 Juárez | 21 de abril Clausura 2026 Clausura 2026

Juárez 3-1 Pumas | 23 de septiembre Apertura 2025

Juárez 1-1 Pumas | 27 de abril 2025 Clausura 2025

Pumas 0-0 Juárez | 12 de abril 2025 Clausura 2025

Juárez 1-2 Pumas | 17 de julio 2024 Apertura 2024