Se confirma un torneo de pesadilla para el América antes de la vuelta contra Pumas

Durante el Clausura 2026, el Club América ha pasado por toda una pesadilla, más allá de los malos resultados, la polémica y las irregularidades que mostraron en el terreno de juego, las lesiones fueron un factor que condicionó el rendimiento del equipo.

Todos estos temas han afectado los planes del técnico André Jardine, quien no ha logrado contar con plantel completo a lo largo del semestre, algunas bajas fueron por un tiempo corto, mientras que otras de elementos clave, estuvieron ausentes casi todo el Clausura 2026.

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América ha sufrido con las lesiones durante el semestre

Haciendo un recuento de todas las bajas que han tenido las Águilas de América por lesión, suman en total dos futbolistas, aunque ahora solo vamos a mencionar a los más graves y que han afectado al cuadro titular.

La lesión de Luis Ángel Malagón, sin duda es una de las más sensibles que ha tenido el América, el portero tiene una rotura en el tendón de Aquiles, por lo que va a estar fuera entre 8 y 10 meses, tema que también lo dejó fuera de la Copa Mundial de la FIFA.

Dagoberto Espinoza, el joven formado en Coapa, había demostrado buenas cosas, al grado de ganarse un puesto titular, pero una rotura del ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda, lo dejó fuera casi todo el torneo, pues apenas regresó, pero con las inferiores del equipo.

El tema de Henry Martín ha sido uno de los más polémicos, pues en los últimos torneos, después del tricampeonato, ha tenido muy poca actividad por problemas musculares. Ha regresado, pero no estando en su mejor forma, aunque marcó de penal en el duelo de ida de los cuartos de final ante los Pumas.

Sebastián Cáceres resultó con una fractura en el arco cigomático derecho y un trauma ocular, luego de un choque de cabezas en el último partido ante Pumas, por lo que va a ser baja para el próximo encuentro.

La lista la completan jugadores como: Víctor Dávila, José Zúñiga, Alejandro Zendejas, Isaías Violante, Cristian Borja, Erick Sánchez, Israel Reyes, Brian Rodríguez, Alan Cervantes, Johathan Dos Santos y Rodrigo Dourado.

