Marcelo Bielsa desprecia al Toro Fernández de Cruz Azul; este jugador iría a Uruguay en su lugar

Estamos a menos de tres meses para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que poco a poco distintas selecciones comienzan a confeccionar lo que será su convocatoria final para este evento. Dicha situación sugiere la baja de algunos jugadores dentro de la Liga BBVA MX, destacando algunos que militan en Cruz Azul.

cruz azul

En el pasado, se habló que uno de los hombres que podría ser la sorpresa en la Selección de Uruguay podría ser el Toro Fernández gracias al gran rendimiento que tiene en Cruz Azul desde hace más de seis meses; sin embargo, esta situación sería impedida por otro elemento con pasado en el balompié nacional.

¿Quién sería el sustituto del Toro Fernández, jugador de Cruz Azul, en Uruguay?

A pesar del extraordinario nivel mostrado en el torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX con Cruz Azul, todo parece indicar que el Toro Fernández no irá a la Copa Mundial de la FIFA 2026 pues, de acuerdo con El Futbolero, Marcelo Bielsa ya tendría definidos a sus delanteros.

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Uno de ellos es nada más y nada menos que Federico Viñas, quien formó parte de clubes como León y América y que, actualmente, milita en el Real Oviedo de España, institución en la que suma cinco anotaciones y un pase a gol en 24 encuentros disputados hasta el momento.

Estos números no son equiparables a los del Toro Fernández, quien en sus últimos 28 encuentros acumula 11 anotaciones y ocho asistencias como centro delantero titular. A pesar de ello, la experiencia en Europa sería suficiente para que Bielsa se decante por Viñas sobre el jugador celeste.

¿Cuánto pagó Cruz Azul por fichar al Toro Fernández?

Una de las polémicas más grandes que se han generado en torno al Toro Fernández guarda relación con su ficha, misma que costó más de 10 millones de dólares en Cruz Azul. Y aunque en un principio el uruguayo no respondió en el campo, poco a poco se ha convertido en uno de los elementos más importantes del club celeste.