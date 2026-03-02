El equipo del “BIG SIX” que aún no conoce la victoria en el 2026

En la Premier League, las crisis no se miden por un partido; se miden por la repetición. Y Tottenham, en 2026, entró en ese terreno incómodo donde cada jornada parece una copia del problema anterior: el equipo compite por momentos, pero no cierra, no remonta y no gana. El tipo de dinámica que te roba confianza y te mete en una conversación que nadie esperaba escuchar en el norte de Londres.

Tottenham no ha ganado en Premier League este 2026

Tottenham NO ha ganado en lo que va del 2026 en la Premier League. En 10 partidos disputados este año registra 6 derrotas y 4 empates, una secuencia que explica por qué el club pasó del debate deportivo a la alarma de tabla. Ya no es “mal momento”, es un patrón que se sostiene semana tras semana.

Resultados de Tottenham en 2026 (Premier League):



01/01/26: Brentford 0-0 Tottenham (Empate)

0-0 (Empate) 04/01/26: Tottenham 1-1 Sunderland (Empate)

1-1 (Empate) 07/01/26: Bournemouth 3-2 Tottenham (Derrota)

3-2 (Derrota) 17/01/26: Tottenham 1-2 West Ham (Derrota)

1-2 (Derrota) 24/01/26: Burnley 2-2 Tottenham (Empate)

2-2 (Empate) 01/02/26: Tottenham 2-2 Man City (Empate)

2-2 (Empate) 07/02/26: Man Utd 2-0 Tottenham (Derrota)

2-0 (Derrota) 10/02/26: Tottenham 1-2 Newcastle (Derrota)

1-2 (Derrota) 22/02/26: Tottenham 1-4 Arsenal (Derrota)

1-4 (Derrota) (más reciente): Fulham 2-1 Tottenham (Derrota)

La posición actual del Tottenham en la tabla

El calendario no espera y la tabla tampoco. Tottenham está en el lugar 16, y coquetea con el descenso porque la diferencia ya no es cómoda: está a solo dos posiciones de West Ham, que se ubica en el 18°, la primera plaza de descenso. La distancia es corta: West Ham tiene 25 puntos, y los Spurs está apenas 4 puntos por encima, con 29. En otras palabras: una mala semana y el susto se vuelve realidad.

