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Así va a ser la transición de la MLS en 2027 para tener calendario europeo

La MLS va a tener un cambio que para muchos es el más grande desde su creación, pues va a igualar su calendario con la mayoría de los países en donde se juega futbol.

Así va a ser la transición de la MLS en 2027 para tener calendario europeo
|Instagram:mls

Escrito por: Luis Madrid - Marktube

El momento ha llegado, la Major League Soccer (MLS), ha confirmado de forma oficial que va a tener un cambio radical en su calendario, situación que va a comenzar a notarse en 2027, con esta decisión buscar igualar el mismo sistema de competencia con el que se cuenta en las principales ligas del mundo.

¿Cómo va a ser el cambio en la MLS?

El primer paso para poder hacer esta transición va a ser por medio de un torneo especial, el cual se va a jugar de finales de julio a finales de mayo, en donde se va a implementar una pausa en invierno, esto diferente a lo que se tiene ahora, el cual sigue el calendario natural.

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Este llamado torneo especial va a tener un total de 14 juegos en la temporada regular, en lugar de los 34 que se tienen normalmente, por lo que los equipos solamente se van a medir ante sus rivales de conferencia, teniendo que disputar siete duelos de local y la misma cantidad de visitante.

Van a calificar los ocho mejores de cada conferencia, los cuales van a jugar las rondas de eliminación directa a un solo juego, hasta llegar a la MLS Cup, donde se va a conocer al campeón de liga.

También es importante mencionar que, este torneo se va a jugar en su calendario regular de febrero a abril, y la fase final en el mes de mayo. Por otro lado, se ha confirmado que este torneo va a definir a los equipos que van a representar a las MLS en la Copa de Campeones de la Concachampions 2028.

Con estos cambios, la presente temporada es la última que se va a disputar con el calendario natural, mientras que las 2027-2028 va a marcar el comienzo de un nuevo formato en la MLS.

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