¿HISTÓRICO? Revelan la jugosa cantidad que dejó la salida de un ex jugador de Pumas a la MLS

La salida de Jorge Ruvalcaba y José Luis Caicedo marcó un movimiento importante en Pumas de la UNAM, tanto en lo deportivo como en lo económico. Ambos futbolistas tomaron rumbo hacia la MLS, en ventas que dejaron ingresos relevantes para el club universitario.

En el caso de Ruvalcaba, su transferencia al New York Red Bulls alcanzó los 6.5 millones de dólares, cifra que lo colocó entre las ventas más altas en la historia de la institución. Su salida no solo representó una oportunidad en el extranjero, también lo ubicó en el cuarto puesto del listado auriazul en este rubro.

Distinto fue el escenario de Caicedo, el mediocampista colombiano de 23 años de edad, cerró su etapa con Pumas para integrarse a Portland Timbers, en una operación cercana a los 2.9 millones de dólares. Aunque el monto significó un ingreso para el club, quedó fuera del top 10 histórico y se ubicó en la posición 11 de las ventas más altas.

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Ruvalcaba se mete al top de ventas históricas de Pumas

El movimiento del canterano destaca dentro de las cifras del club, su traspaso superó otras operaciones recientes y se colocó solo por detrás de nombres como Gabriel Fernández (9.8 millones de dólares), Nicolás Castillo (8.6 millones), Ismael Sosa (8.5 millones) y Jesús Gallardo (6.1 millones), quienes encabezan la lista de ventas más altas del equipo universitario.

Con sus 6.5 millones, Jorge Ruvalcaba se posicionó justo detrás de ese grupo, siendo la curta venta más imprtante del club.

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Caicedo queda fuera del top pese a su salida a la MLS

A pesar de concretar su transferencia al futbol estadounidense, el monto de Caicedo no alcanzó para meterse entre las principales ventas del club, con 2.9 millones de dolares con datos vía Transfermarkt.

Su salida responde más a una búsqueda de continuidad y minutos, mientras que para Pumas significó una operación menor en comparación con otras negociaciones recientes.

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