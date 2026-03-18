MLS Semana 5: Los horarios de TODOS LOS JUEGOS de la jornada
La actividad de la MLS no se detiene y la Semana 5 de la temporada 2026 llega con una cartelera llena de partidos clave en la Major League Soccer
La actividad de la MLS no se detiene y la Semana 5 de la temporada 2026 llega con una cartelera llena de partidos clave que podrían comenzar a marcar diferencias en la tabla de posiciones de la Major League Soccer.
Con equipos como Vancouver Whitecaps y New York City FC liderando sus respectivas conferencias, la jornada promete emociones fuertes, especialmente con duelos directos entre clubes que buscan consolidarse en la parte alta.
Además, escuadras protagonistas como LAFC, Inter Miami CF y Seattle Sounders FC intentarán sumar puntos importantes para no perder terreno en este arranque de campaña.
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Partidos y horarios de la MLS Semana 5 en Estados Unidos
La jornada se disputará entre el sábado 21 y domingo 22 de marzo, con encuentros repartidos a lo largo del día. A continuación, el calendario completo con horarios ajustados a ET, CT y PT:
Sábado 21 de marzo
Toronto FC vs Columbus Crew
ET: 1:00 PM | CT: 12:00 PM | PT: 10:00 AM
Philadelphia Union vs Chicago Fire FC
ET: 4:30 PM | CT: 3:30 PM | PT: 1:30 PM
Nashville SC vs Orlando City SC
ET: 6:15 PM | CT: 5:15 PM | PT: 3:15 PM
Atlanta United FC vs D.C. United
ET: 7:30 PM | CT: 6:30 PM | PT: 4:30 PM
Charlotte FC vs New York Red Bulls
ET: 7:30 PM | CT: 6:30 PM | PT: 4:30 PM
FC Dallas vs Houston Dynamo FC
ET: 8:30 PM | CT: 7:30 PM | PT: 5:30 PM
Sporting Kansas City vs Colorado Rapids
ET: 8:30 PM | CT: 7:30 PM | PT: 5:30 PM
St. Louis City SC vs New England Revolution
ET: 8:30 PM | CT: 7:30 PM | PT: 5:30 PM
Austin FC vs LAFC
ET: 8:45 PM | CT: 7:45 PM | PT: 5:45 PM
Vancouver Whitecaps vs San Jose Earthquakes
ET: 11:30 PM | CT: 10:30 PM | PT: 8:30 PM
Domingo 22 de marzo
FC Cincinnati vs CF Montréal
ET: 1:00 PM | CT: 12:00 PM | PT: 10:00 AM
New York City FC vs Inter Miami CF
ET: 1:00 PM | CT: 12:00 PM | PT: 10:00 AM
Minnesota United FC vs Seattle Sounders FC
ET: 2:30 PM | CT: 1:30 PM | PT: 11:30 AM
Portland Timbers vs LA Galaxy
ET: 4:45 PM | CT: 3:45 PM | PT: 1:45 PM
San Diego FC vs Real Salt Lake
ET: 7:00 PM | CT: 6:00 PM | PT: 4:00 PM
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