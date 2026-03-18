MLS Semana 5: Los horarios de TODOS LOS JUEGOS de la jornada

La actividad de la MLS no se detiene y la Semana 5 de la temporada 2026 llega con una cartelera llena de partidos clave que podrían comenzar a marcar diferencias en la tabla de posiciones de la Major League Soccer.

Con equipos como Vancouver Whitecaps y New York City FC liderando sus respectivas conferencias, la jornada promete emociones fuertes, especialmente con duelos directos entre clubes que buscan consolidarse en la parte alta.

Además, escuadras protagonistas como LAFC, Inter Miami CF y Seattle Sounders FC intentarán sumar puntos importantes para no perder terreno en este arranque de campaña.

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Partidos y horarios de la MLS Semana 5 en Estados Unidos

La jornada se disputará entre el sábado 21 y domingo 22 de marzo, con encuentros repartidos a lo largo del día. A continuación, el calendario completo con horarios ajustados a ET, CT y PT:

Sábado 21 de marzo

Toronto FC vs Columbus Crew

ET: 1:00 PM | CT: 12:00 PM | PT: 10:00 AM

Philadelphia Union vs Chicago Fire FC

ET: 4:30 PM | CT: 3:30 PM | PT: 1:30 PM

Nashville SC vs Orlando City SC

ET: 6:15 PM | CT: 5:15 PM | PT: 3:15 PM

Atlanta United FC vs D.C. United

ET: 7:30 PM | CT: 6:30 PM | PT: 4:30 PM

Charlotte FC vs New York Red Bulls

ET: 7:30 PM | CT: 6:30 PM | PT: 4:30 PM

FC Dallas vs Houston Dynamo FC

ET: 8:30 PM | CT: 7:30 PM | PT: 5:30 PM

Sporting Kansas City vs Colorado Rapids

ET: 8:30 PM | CT: 7:30 PM | PT: 5:30 PM

St. Louis City SC vs New England Revolution

ET: 8:30 PM | CT: 7:30 PM | PT: 5:30 PM

Austin FC vs LAFC

ET: 8:45 PM | CT: 7:45 PM | PT: 5:45 PM

Vancouver Whitecaps vs San Jose Earthquakes

ET: 11:30 PM | CT: 10:30 PM | PT: 8:30 PM

Domingo 22 de marzo

FC Cincinnati vs CF Montréal

ET: 1:00 PM | CT: 12:00 PM | PT: 10:00 AM

New York City FC vs Inter Miami CF

ET: 1:00 PM | CT: 12:00 PM | PT: 10:00 AM

Minnesota United FC vs Seattle Sounders FC

ET: 2:30 PM | CT: 1:30 PM | PT: 11:30 AM

Portland Timbers vs LA Galaxy

ET: 4:45 PM | CT: 3:45 PM | PT: 1:45 PM

San Diego FC vs Real Salt Lake

ET: 7:00 PM | CT: 6:00 PM | PT: 4:00 PM