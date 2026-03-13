¡NO SE QUEDÓ CALLADO! Guido Pizarro cuenta lo que sufrió Tigres para llegar al partido contra Cincinnati

Tigres de Nuevo León cayó 0-3 en la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup ante FC Cincinnati, en un encuentro jugado en el TQL Stadium que dejó a los felinos con una desventaja clara de cara a la vuelta. El marcador final fue obra de un doblete de Kevin Denkey y un tanto de Tom Barlow, acciones que decantaron la serie a favor del equipo local.

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El resultado se agravó por una logística complicada en la previa, el plantel no pudo realizar su viaje en la fecha prevista debido al cierre del espacio aéreo en Ohio por la presencia del presidente de Estados Unidos Donald Trump, lo que obligó a reprogramar el desplazamiento y a volar apenas horas antes del partido. Ese retraso implicó arribos sobre la hora, menor tiempo de recuperación y preparación y molestias en la planificación habitual del equipo técnico.

Tras el partido, el entrenador Guido Pizarro explicó en conferencia los problemas de viaje y la carga que tuvieron los jugadores: "Todo lo que diga sonará a excusa, hoy se levantaron los jugadores a las 5 am, llegamos a las 5 pm al hotel, llegamos y comimos y nos vinimos para acá. De parte de nuestra directiva y gente del club, hicimos todo lo posible para ver si podíamos jugar en otro momento, pero no se pudo". La declaración buscó contextualizar la actuación del equipo y dejar claro que la directiva intentó alternativas logísticas antes del compromiso.

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¿Cuándo es el partido de vuelta entre Tigres y FC Cincinnati?

La vuelta está programada en el Estadio Universitario el 19 de marzo, donde los de casa deberán buscar una respuesta contundente para forzar la clasificación. Según las reglas del torneo organizadas por CONCACAF, la serie se define por el marcador global y el criterio de goles de visitante actúa como primer desempate; por eso, tras perder 0-3 fuera, Tigres necesita ganar por una diferencia de al menos cuatro goles (por ejemplo 4-0) para avanzar sin depender de penales. Un triunfo por 3-0 empataría la serie y llevaría la definición a tanda de penales si los goles visitantes quedan igualados.

La eliminación no está sentenciada, pero el escenario es complejo, el plantel y el cuerpo técnico deberán recuperar ritmo, cuidar la disciplina defensiva y explotar su peso ofensivo en casa si quieren revertir la llave en la vuelta.

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