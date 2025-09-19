¡Tremendo SUSTO! Anthony Martial se ESPANTA en plena presentación al sonar la alerta sísmica por Simulacro Nacional (VIDEO)
Anthony Martial fue presentado hoy viernes como nuevo jugador de Rayados; en el cierre de la conferencia, al alarta sísmica por el Simulacro Nacional, sonó y se llevó tremendo susto.
Vaya mega susto el que se llevó el refuerzo de Rayados de Monterrey, el delantero francés Anthony Martial este viernes durante su evento de presentación, pues en medio de la emoción llegó un momento de espanto al sonar la alerta sísmica por motivo del Simulacro Nacional.El momento fue incómodo, pero tras instantes sacó sonrisas aunque Martial se mostró sonriente y confundido, pero también apoyado por José Antonio Noriega y algunos reporteros.
Te podría interesar: Rayados de Monterrey manda mensaje a Pumas sobre fichaje de Anthoy Martial
Todo sucedió cuando estaba por terminar la conferencia de prensa, y era momento de darle su camiseta a Anthony Martial, entonces un ruido que aturde sonó en la sala de prensa y especialmente se escuchó pues el celular de Noriega estaba cercano al micrófono.
Noriega se sorprendió, apretó su celular para apagar la alerta y Anthony Martial volteó incrédulo, seguramente conociendo algo o tal vez nada respecto a los sismos que pueden darse en México.
De inmediato le dijeron al refuerzo de Rayados que era una alerta por parte de un simulacro, por lo que sonrío, pero no se movió de su lugar y simplemente buscaba entender el momento que se había vivido.
Te podría interesar: América contra Rayados se verá protagonizado por Martial y Maximin
Rápidamente las imágenes le han dado la vuelta a los medios en México dejando de lado cuestiones interesantes que se enlistan acontinuación:
Los mejores momentos y declaraciones en la presentación de Anthony Martial con Rayados
- La contratación de Anthony Martial fue pedida y presionada por Domenec Torrent
- El apellido de Martial se pronuncia correctamente como MARCIAL
- Anthony Martial se dijo listo física y emocionalmente para debutar con Rayados ante América
- Martial afirmó que puede jugar como engache o por las bandas y donde sea, ayudará al equipo de Rayados
- Noriega afirmó que como otra negociación se procedió a ofertar al jugador que querían y en ese proceso, lo ganó a otros equipos incluido Pumas, por lo que no lamenta nada del fichaje
- La familia y la esposa de Anthony Martial también fueron claves en el acuerdo
- Rayados y Martial están contentos por lo que se logró y esperan prospere