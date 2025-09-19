¡Tremendo SUSTO! Anthony Martial se ESPANTA en plena presentación al sonar la alerta sísmica por Simulacro Nacional (VIDEO)

Vaya mega susto el que se llevó el refuerzo de Rayados de Monterrey, el delantero francés Anthony Martial este viernes durante su evento de presentación, pues en medio de la emoción llegó un momento de espanto al sonar la alerta sísmica por motivo del Simulacro Nacional.El momento fue incómodo, pero tras instantes sacó sonrisas aunque Martial se mostró sonriente y confundido, pero también apoyado por José Antonio Noriega y algunos reporteros.

Todo sucedió cuando estaba por terminar la conferencia de prensa, y era momento de darle su camiseta a Anthony Martial, entonces un ruido que aturde sonó en la sala de prensa y especialmente se escuchó pues el celular de Noriega estaba cercano al micrófono.

Noriega se sorprendió, apretó su celular para apagar la alerta y Anthony Martial volteó incrédulo, seguramente conociendo algo o tal vez nada respecto a los sismos que pueden darse en México.

De inmediato le dijeron al refuerzo de Rayados que era una alerta por parte de un simulacro, por lo que sonrío, pero no se movió de su lugar y simplemente buscaba entender el momento que se había vivido.

Rápidamente las imágenes le han dado la vuelta a los medios en México dejando de lado cuestiones interesantes que se enlistan acontinuación:

