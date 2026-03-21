El tridente de Chivas que ha arrasado en el Clausura 2026

Chivas vive uno de sus mejores momentos en el Clausura 2026, consolidándose como un equipo competitivo y con aspiraciones reales al liderato. Más allá de los resultados, la clave del éxito rojiblanco ha sido la consistencia en su funcionamiento con la que ha enfrentado distintos encuentros deportivos.

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En este contexto, el ataque de Guadalajara en el Clausura 2026 se ha convertido en su principal fortaleza. Con 17 goles en el torneo (de los cuales 13 han tenido participación directa de sus delanteros), el equipo ha encontrado en su tridente ofensivo una fórmula efectiva para macar diferencia en las primeras 10 jornadas.

González, Sepúlveda y Marín: el tridente ofensivo que potencia a Chivas en el Clausura 2026

Armando González

El delantero vive un momento excepcional. Actual campeón de goleo, suma 8 anotaciones en 10 partidos, todos como titular, con 698 minutos disputados. Su promedio de gol (1 cada 87 minutos) refleja su contundencia. Su reciente doblete ante Santos reafirmó su papel como líder del ataque.

Ángel Sepúlveda

Refuerzo para esta temporada, Sepúlveda ha sido una pieza clave en el esquema. Ha jugado los 10 partidos del torneo con 2 titularidades y 2 goles. Su capacidad para generar espacios lo convierten en un complemento ideal para González. Su aporte fue determinante en partidos recientes como ante Atlas y Santos.

Ricardo Marín

El delantero ha sido una de las grandes sorpresas del torneo. Ha disputado 7 partidos, todos desde el banquillo, con apenas 105 minutos en cancha. Pero con una efectividad notable: 1 gol y 2 asistencias. Su promedio (1 participación directa cada 32 minutos) evidencia su capacidad para cambiar partidos.

El gran momento de Chivas en el Clausura 2026

El rendimiento de este tridente ha sido determinante para que Chivas se mantenga como uno de los equipos más "peligrosos" del campeonato. La combinación de estos perfiles le ha dado al equipo variantes ofensivas.

Además, el buen momento llega en un punto clave del torneo. Con este tridente, el plantel de Chivas peleará por todo en el Clausura 2026.