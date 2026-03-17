TV Azteca transmitirá Atlante vs Dorados en la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX

Los Potros de Hierro del Atlante recibirán a los Dorados de Sinaloa y podrás disfrutar este partido por TV Azteca Deportes. El cuadro azulgrana recibirá en el 'Coruco' Díaz al club de Culiacán en busca de las tres unidades y poder afianzarse en la zona de la clasificación a liguilla.

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De momento, Atlante es séptimo lugar de la tabla general con 12 unidades producto de tres triunfos, tres empates y dos derrotas, mientras que, Dorados es últomo de la clasificación siete puntos ganados en 10 partidos disputados. Cabe destacar que, los Potros de Hierro tienen dos partidos pendientes, por lo que un triunfo en ambos cotejos los pondría prácticamente en la cima general.

Atlante vs Dorados por TV Azteca Deportes

Este sábado 21 de marzo de 2026 en punto de las 5:00 pm podrás difrutar el Atlante vs Dorados de Sinaloa por TV Azteca Deportes a través del canal de Azteca Deportes Network, la APP de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com. Por si fuera poco, en nuestra oferta de esta semana tenemos el ya tradicional Viernes Botanero. Los Cañoneros de Mazatlán recibirán a la Máquina Celeste de Cruz Azul el viernes 20 de marzo a las 9:00 en El Encanto.