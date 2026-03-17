Chivas vs León: Fecha y hora para Estados Unidos del duelo clave del Clausura 2026

El partido Chivas vs León del Clausura 2026 de la Liga MX se perfila como uno de los encuentros más importantes de la jornada, especialmente por tratarse de un duelo pendiente que puede impactar directamente en la tabla. Guadalajara recibe a León en el Estadio Akron con la necesidad urgente de sumar puntos ante su afición, mientras que La Fiera busca aprovechar cualquier oportunidad para escalar posiciones. Para los aficionados latinos en Estados Unidos, este partido representa una gran oportunidad para seguir de cerca a uno de los equipos más populares del futbol mexicano, en un momento clave de la temporada.

Bajo el mando de Gabriel Milito, Chivas intenta consolidar un nuevo proyecto deportivo tras resultados irregulares en torneos recientes. La presión es alta, pero el equipo confía en su plantilla para responder en casa.

¿A qué hora juega Chivas vs León en Estados Unidos?

El duelo entre Chivas y León ha generado gran expectativa, no solo por la historia de ambos clubes, sino porque puede marcar un punto de inflexión en el torneo.

Estos son los horarios en Estados Unidos para seguir el partido:

9:07 PM (Centro)

10:07 PM (Este)

7:07 PM (Pacífico)

El encuentro corresponde a un partido pendiente de la Jornada 9 del Clausura 2026, reprogramado debido a un evento internacional celebrado previamente en el Estadio Akron.

La afición rojiblanca espera una buena entrada y un ambiente intenso en casa, donde el equipo suele crecer en momentos importantes.

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Chivas vs León: cómo llegan y qué está en juego en la Liga MX

El Guadalajara llega a este compromiso con la obligación de mejorar su rendimiento. Tras una eliminación temprana en la Leagues Cup y quedar fuera en cuartos de final del torneo anterior, el equipo busca recuperar protagonismo en el futbol mexicano.

Jugadores como Roberto Alvarado, Luis Romo, Ricardo Marín y Armando González serán claves en el esquema de Milito. La ofensiva y el equilibrio en mediocampo serán determinantes para romper la defensa de León.

Por su parte, León afronta el partido con la necesidad de sumar como visitante. Ubicado en la parte baja de la tabla, el equipo esmeralda necesita puntos para mantenerse con opciones de competir por un lugar en la liguilla.

El estilo dinámico y ofensivo de La Fiera puede complicar a Chivas, especialmente si encuentra espacios en la defensa local.

Este enfrentamiento no solo representa tres puntos, sino una oportunidad para ambos equipos de cambiar su rumbo en el torneo. Al ser un partido pendiente, su resultado podría modificar significativamente la clasificación.

El partido Chivas vs León se jugará el miércoles 18 de marzo en el Estadio Akron, en Guadalajara, a las 10:07 PM del Este, 9:07 PM del Centro y 7:07 PM del Pacífico en Estados Unidos.