TRISTES IMÁGENES: Courtois sale LLORANDO desconsolado tras lesión en el España vs Bélgica

Baja muy sensible para la Selección de Bélgica en pleno partido de cuartos de final del Mundial 2026 ante su similar de España. Thibaut Courtois no pudo seguir en el juego por una molestia en el muslo izquierdo y tuvo que dar paso a Senne Lammens en un momento crucial en el compromiso.

Te puede interesar: Fecha y horario para ver Argentina vs Suiza, último partido de los cuartos de final del Mundial 2026

Lamentablemente, el arquero del Real Madrid salió llorando del cotejo y prendió todas las alarmas del cuerpo médico belga y también de sus compañeros. El guardameta no se había perdido un solo minuto en la presente Copa Mundial de la FIFA 2026 y tuvo que dar paso al portero del Manchester United, quien ni siquiera estaba calentando con sus demás compañeros.

Información en proceso....

Los partidos de cuartos de final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio | Francia 2-0 Marruecos - 14:00 horas por TV Azteca

Viernes 10 de julio | España 2-1 Bélgica - 13:00 horas

Sábado 11 de julio | Noruega vs Inglaterra - 15:00 horas por TV Azteca

Sábado 11 de julio | Argentina vs Suiza - 19:00 horas

Noruega vs Inglaterra por TV Azteca Deportes

Erling Haaland y los Vikingos de Noruega se enfrentarán a Harry Kane, Jude Bellingham y compañía en el Mundial 2026 y podrás verlo a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes este sábado 11 de julio en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México.

