Además de América, este es el equipo al que el Turco Mohamed nunca dirigiría

Han pasado algunos días desde que logró su quinto campeonato como entrenador de la Liga BBVA MX y sus declaraciones siguen dando mucho de qué hablar. Ahora, el Turco Mohamed ha revelado el nombre de los dos equipos a los que nunca dirigiría en su etapa en territorio nacional.

El Turco Mohamed ha sido campeón en cuatro de los cinco equipos de la Liga BBVA MX a los que ha dirigido (Xolos, América, Rayados y Toluca), siendo Pumas la única excepción. Ante este hecho, el argentino tiene muy claro que, a partir de ahora, únicamente no dirigiría a dos escuadras. ¿Cuáles son?

¿A qué equipos el Turco Mohamed no dirigiría en México?

Durante una charla con el portal ESPN, Antonio, el Turco Mohamed, aseguró que se encuentra sumamente feliz y tranquilo en los Diablos Rojos del Toluca gracias a los dos títulos conseguidos en los últimos torneos, por lo que su idea es mantenerse en la institución, al menos, una temporada más.

En ese sentido, el argentino también reconoció que su etapa en América, si bien fue exitosa, le dejó problemas importantes, motivo por el cual no desea volver nunca más a la institución capitalina. Del mismo modo, aseguró que no se ve como entrenador de la Selección Mexicana pese a los rumores que lo colocan después de Javier Aguirre rumbo al Mundial del 2030.

Cabe mencionar que, tras su paso como jugador, el Turco logró un campeonato histórico con los Xolos de Tijuana en 2011 venciendo, precisamente, al Toluca. Posteriormente llegó el campeonato del América, el trofeo con Rayados de Monterrey y, finalmente, el bicampeonato con el cuadro choricero.

¿A cuántos títulos está el Turco Mohamed de alcanzar al Tuca Ferretti y Nacho Trelles?

Con cinco títulos en su bolsa, los últimos dos con los Diablos Rojos del Toluca, el Turco Mohamed está a solo dos campeonatos de igualar a Ricardo Ferretti e Ignacio Trelles como los entrenadores más exitosos en la historia del futbol mexicano, hecho que luce alcanzable considerando las virtudes el DT sudamericano.