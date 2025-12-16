¿Peligra la participación de México en el Clásico Mundial de Béisbol tras no estar en la Serie del Caribe 2026?

En las últimas horas se confirmó que México, así como dos países más, decidieron declinar su participación en la próxima Serie del Caribe . Este hecho ha encendido las alarmas de los aficionados, los cuales se preguntan si la República Mexicana sí estará -o no- en el próximo Clásico Mundial de Béisbol.

Fue durante la noche de este lunes 15 de diciembre que, a través de un comunicado difundido por el rector del béisbol del Caribe, se confirmó la no participación de México, Puerto Rico y República Dominicana en la próxima edición de la Serie del Caribe, la cual se llevará a cabo en febrero del siguiente año.

¿México tampoco estará en el Clásico Mundial de Béisbol tras no formar parte de la Serie del Caribe?

Estos dos eventos son de los más importantes que existen a nivel anual dentro del “Rey del Deporte”, por lo que, de inmediato, algunos fanáticos consideraron que, al no estar en la Serie del Caribe, México también declinaría su participación en la próxima edición del Clásico Mundial de Béisbol.

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe emitió un comunicado con respecto a la Serie del Caribe 2026, programada del 1 al 7 de febrero en Venezuela.



Puerto Rico, República Dominicana y México comunicaron formalmente que, "debido a situaciones externas ajenas a su… pic.twitter.com/c0XN50Ly6r — El Extrabase ⚾️ (@ElExtrabase) December 16, 2025

Sin embargo, vale mencionar que, hasta el momento de esta nota, la Delegación Mexicana no ha lanzado ningún reporte respecto a su no participación en el Clásico Mundial de Béisbol, por lo que su permanencia en este evento se mantiene confirmada tal y como ocurrió hace algunos meses.

¿Por qué México no estará en la Serie del Caribe 2026?

La Serie del Caribe, misma que se llevará a cabo en Venezuela entre el 1 y el 7 de febrero, no contará con la participación de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico y la Liga de Béisbol Profesional de la República Mexicana a través de un comunicado que se hizo público durante las últimas horas de este lunes.

Las Confederaciones explican que no existen las condiciones necesarias para que este evento deportivo se realice en territorio venezolano . Según se explica, los constantes problemas militares y políticos que existen en este país, en relación con sus conflictos con Estados Unidos, serían la razón detrás de esta decisión.