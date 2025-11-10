¿El rival a vencer de Toluca en liguilla? El ‘Turco’ Mohamed responde

El Toluca finalizó los dos torneos del 2025 en la primera posición de la tabla. En el primero, termino por coronarse; en el segundo, parte como uno de los grandes favoritos rumbo a la liguilla y, aunque las casas de apuestas ya lo colocan como el principal candidato, su director técnico, Antonio Mohamed, no lo coloca por encima de los otros equipos, con los que contendió por el primer lugar en las semanas más recientes.

“Sí, tenemos claro que hicimos dos torneos de 37 puntos, somos líderes y segundos, lo más importante de todo es que me siento identificado con la forma de jugar del equipo, para mí eso es una satisfacción enorme, después, me parece que hay cinco o seis equipos candidatos al títulos, no hay rival a vencer", dijo en conferencia.

Te puede interesar: Este es el equipo más indisciplinado del Apertura 2025

Resumen del partido: Tigres 3 -1 San Luis | Jornada 17 | Apertura 2025

Toluca atraviesa su mejor momento

El 'Turco' habló de las múltiples circunstancias que tuvieron que superar para alcanzar la cima en esta ocasión y, en consecuencia, le otorgó más mérito al superliderato del segundo semestre del año.

“Buenísimas (sensaciones), porque repetimos el torneo pasado, fuimos el equipo que más lejos llegó en Leagues Cup, dos finales fuera, muchas situaciones, los jugadores de Selecciones llegaron después de la Copa Oro, este tiene más valor que el primero, nos queda descansar bien y pensar en la Liga, ya lo probamos y queremos repetir”, expuso.

El entrenador choricero también desmenuzó el duelo ante el América, con el que concluyeron la fase regular y mostró respeto por un rival al que —indican los números— le ha tomado la medida.

“Hoy, (Toluca) es el más importante, estoy acá, me tratan como si estuviera toda la vida acá, compromiso con todos los días. Y ganarle al América enaltece, es el más grande, tiene calidad, ellos van a aprender, nosotros también, porque creemos que nos podemos volver a cruzar; hoy fue para nosotros, pero tienen grandes entrenadores y no nos podemos relajar, tienen individualidades, se pueden recuperar, un agradecimiento a todos y seguir soñando con el bicampeonato”, finalizó, al tiempo que reveló que su escuadra hará trabajo de playa en Cancún antes de encarar los cuartos de final.

Te puede interesar: Santos Laguna 1-0 Pachuca: Los Tuzos jugarán el play-in contra los Pumas